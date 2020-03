No Ginevra? Fiat svela a Milano la 500 Elettrica

È nuova in cento e più aspetti, ha misure tutte più grandi ed è rivoluzionaria . Eppure nello sguardo dʼinsieme resta sempre la 500 inconfondibile della nostra storia (e sono 63 anni ormai), icona incontrastata dellʼauto italiana, finalmente nella versione Elettrica per i mercati dʼEuropa.

La Fiat 500 Elettrica è stata svelata oggi a Milano, quasi uno smacco dalla città che più sta subendo gli effetti del coronavirus a quella Ginevra nei cui padiglioni avrebbe dovuto essere presentata. Ma tantʼè, lʼorgoglio italiano si fa forte anche del fatto che la 500 Elettrica ‒ Berlina e Cabrio ‒ sia prodotta a Mirafiori, e non in Polonia come le altre Fiat 500. Rispetto a queste, la versione elettrica è più lunga di 6 centimetri e più larga di altrettanti 6 cm, mentre il passo è incrementato di 2 cm e lʼabitabilità non è toccata, perché è proprio nellʼinterasse che è collocato il pacco batterie a ioni di litio da 42 kWh.

Il motore elettrico da 87 kW della nuova Fiat 500 Elettrica (sono lʼequivalente di 118 CV) consente un’autonomia di marcia di 320 km, alla velocità massima di 150 orari. Lo scatto sullo 0-100 si compie in 9 secondi! Siamo molto oltre lʼuso principalmente cittadino della vettura. Fiat ha messo a punto anche un nuovo, potente caricatore da 85 kW che con soli 5 minuti di ricarica permette di fare 50 km e, così, tornarsene tranquilli a casa o portare a termine un viaggio. Con lo stesso caricatore, bastano 35 minuti per ottenere l’80% di capacità della batteria.

Tre le modalità di marcia: Normal, Range e Sherpa. Con la seconda cʼè lʼoccasione di guidare in modalità “one pedal”: in fase di rilascio dellʼacceleratore, lʼauto decelera e aumenta il recupero dell’energia. Si preme il pedale del freno solo per arrestarla completamente. Lʼoriginale modalità Sherpa serve, invece, a garantire il raggiungimento della destinazione impostata (o la colonnina di ricarica), riducendo al minimo il consumo dʼenergia dellʼauto: la velocità viene limitata a 80 km/h e si disattivano i sedili riscaldabili e il climatizzatore.

Lo stile resta la cifra distintiva della vettura, che come detto non muta però il suo look dʼinsieme. I fari anteriori sono meno tondi e più ovoidali, a Led come le striscioline laterali che fungono da frecce. Fiat gioca molto con la personalità della sua icona e così ha portato a Milano edizioni elegantissime quali Bulgari in color Orange, Kartell in Blue elettrico e Armani in grigio. La Fiat 500 elettrica è ordinabile già da oggi nella versione full optional di lancio “La Prima”. Costa 37.900 euro e per la prenotazione bastano 500 euro sul sito web dedicato. In seguito arriveranno altri allestimenti più accessibili.