Nissan Qashqai, ecco le prime immagini della terza serie

Tre milioni di modelli venduti in 14 anni e la terza generazione in rampa di lancio . Stiamo parlando di Nissan Qashqai , campione assoluto degli Sports Utility di fascia media, un segmento che prima del 2007 in pratica non cʼera e oggi conta 26 concorrenti! Sempre sviluppato e prodotto in Inghilterra, arriverà in primavera in Italia.

La prima novità riguarda la gamma motori completamente elettrificata. Ci sono due opzioni: la 1.3 turbo benzina mild hybrid da 140 e da 158 CV; la inedita evoluta motorizzazione Full Hybrid e-Power, che di potenza eroga 140 kW (pari a 190 CV) e non ha bisogno di ricarica plug-in. Questʼultima la vedremo però soltanto nel 2022, e nel mezzo Nissan lancerà anche il Suv 100% elettrico Ariya. Prima allora cʼè spazio alla più mansueta Qashqai mild hybrid, con cambio manuale a 6 marce o, ma soltanto per la versione da 158 CV, con la trasmissione CVT Xtronic a richiesta.

Nissan Qashqai terza generazione nasce dal classico foglio bianco, anche se non perde i riferimenti stilistici che hanno determinato il successo delle due serie precedenti. La scocca è stata alleggerita di ben 60 kg e le portiere, come i parafanghi anteriori e il cofano, sono ora interamente in alluminio, ciò che ha permesso di risparmiare 21 kg di peso. Acciai ad alta resistenza sono stati impiegati nel 50% in più e quindi il Suv è ancora più resistente e sicuro. Molto lavoro è stato condotto sul reparto sospensioni, di tipo McPherson sulle quattro ruote e con una nuova messa a punto per migliorare lo smorzamento delle irregolarità stradali. Le versioni con cerchi da 20 pollici e quelle 4x4 hanno invece sospensioni multilink.

Altra novità tecnica rispetto allʼattuale Qashqai concerne il riallineamento verticale degli ammortizzatori, che consente di ottimizzare la marcia in qualsiasi condizione, come dovrebbe sempre fare un Suv, che nasce come variante di stile dei fuoristrada. Nissan coltiva però anche il lato tecnologico e adotta su Qashqai 3 il nuovo ProPilot con Navi-link. Si tratta del sistema di assistenza di guida che integra varie funzioni, regola lʼaccelerazione e la frenata e nel traffico può persino rallentare la vettura fino a frenarla del tutto, per farla ripartire automaticamente se l’arresto dura meno di 3 secondi.