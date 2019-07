Nissan inventa lʼIce Van a emissioni zero

Allʼinizio era il carretto dei gelati, poi il camioncino e adesso il furgone a trazione elettrica, perché passano i tempi ma al gelato in strada non si rinuncia mai. Nissan e l’azienda Mackie’s of Scotland hanno sviluppato una versione di e-NV200 per la produzione (e vendita!) di gelati. Il veicolo è super sostenibile, non ha soltanto il motore elettrico, ma anche i pannelli solari sul tetto!