Nissan Concept 20-23: il regalo per i 20 anni del Nissan Design Europe

Il perchè di questo nome Perchè in Nissan hanno scelto il nome Concept 20-23? Secondo quanto spiegato dal costruttore nipponico, il numero “20” sta per i 20 anni di NDE, mentre il numero “23” ha un doppio significato, ovvero l’anno in corso (2023) e Nissan, poichè nella lingua giapponese 2 si pronuncia “ni” e 3 si pronuncia “san”. Nissan Concept 20-23 riprende la tradizione di Nissan nelle vetture compatte (le cosiddette Pike, come i modelli Be-1, Pao, Figaro e S-Cargo) e la proietta nel futuro, con uno stile moderno che richiama il mondo delle corse online e della Formula E. A offrire una spiegazione di quello che abbiamo appena scritto, è stato Alfonso Albaisa, Senior Vice President, Global Design Nissan: “al team di NDE è stato dato un compito semplice: progettare una city car elettrica divertente e ideale per i spostamenti dei giovani a Londra. La Concept 20-23 ideata è un’utilitaria compatta fortemente influenzata dal mondo delle corse online. E’ apprezzabile la storia che racconta, di come in città si intersechino le dimensioni della vita moderna, della mobilità a zero emissioni e anche gli stilemi dei giochi online ”.

Ufficio stampa Nissan

Il design esterno di Concept 20-23 Le linee regalano un design filante e aerodinamico, esaltato da minigonne profonde e prese d’aria utile a raffreddare i freni. Il frontale piatto, che si inclina fino a incontrare il cofano, ospita i fari LED anteriori costituiti da due sottili semicerchi, uno superiore e uno inferiore, che comprendono anche gli indicatori di direzione. Nel profilo le linee si fanno più possenti, con ampi passaruota dotati di prese d’aria per favorire i flussi aerodinamici intorno alle grandi ruote con pneumatici ribassati. L'aspetto dinamico e moderno è ancor più rimarcato dalla presenza del grande spoiler monopezzo, che emerge dalla barra del tetto e si innesta vicino ai montanti C con elementi verticali. Lo spoiler è stato pensato per generare la necessaria deportanza, senza compromettere la visibilità di cui ha bisogno il guidatore. Al posteriore le luci sono a LED, a forma di semicerchio e in contrasto con le forme squadrate della parte inferiore della vettura, progettata per ottimizzare il flusso d’aria sotto la vettura e creare deportanza.

Ufficio stampa Nissan

Entriamo in abitacolo Gli interni riflettono il carattere sportivo e moderno della vettura e si raggiungono dalle portiere che si aprono a forbice verso l’alto, con cerniere alla base del montante A. La ventilazione nell’abitacolo è garantita da una sottile presa d’aria che corre orizzontale, lungo tutta la linea che separa il parabrezza dal tetto. Una barra di rinforzo, rivestita di schiuma per proteggere i gomiti, attraversa le aperture delle porte: guidatore e passeggero la devono scavalcare per prendere posto sui rispettivi sedili, che sono profondi e avvolgenti come quelli di una vettura da corsa, ma meno estremi per non togliere nulla al comfort. Il volante sportivo, caratterizzato da un lungo piantone con supporto in fibra di carbonio, ha una forma rettangolare ed è stato arricchito con comandi, pulsanti e paddle; la console centrale è stata invece montata su due travi metalliche verticali che si innestano sulla “spina dorsale” dell’auto che corre lungo il pianale della vettura. In definitiva, anche l’abitacolo rispecchia la visione futuristica di un’auto da corsa, con le informazioni essenziali visualizzate solo su un paio di schermi per ridurre al minimo le distrazioni.