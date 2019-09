Esordio nel weekend 20 settembre 2019 12:55 Nella famiglia Kia entra il nuovo crossover XCeed Look sportivo e dotazioni al top del segmento C

Debutta in Italia il prossimo fine settimana Kia XCeed, crossover inedito e di bellʼaspetto che la Casa coreana estrae dalla polimorfe gamma Ceed. Lʼassetto è però più alto di 44 mm rispetto alla Ceed 5 porte e la lunghezza maggiore di 85 mm, per una silhouette che sfiora i 4,4 metri e dona una forte personalità al nuovo modello, che Kia produce in Europa.

Lʼimmagine è il punto forte di XCeed, per le prese dʼaria maggiorate, i gruppi ottici con luci diurne a Led e per il posteriore in stile coupé che enfatizza il look sportivo. Niente male il bagagliaio, che va da 426 a 1.378 litri. Elevato il livello di equipaggiamenti, basti pensare che già il primo allestimento Urban comprende la frenata di emergenza con riconoscimento pedoni, il Cruise Control con limitatore di velocità, lʼavviso di superamento della carreggiata con correzione della traiettoria, sensori di parcheggio posteriori e retrocamera. Per il comfort interno ci sono la radio con schermo touch da 8 pollici, e la connettività garantita dal Bluetooth e dallʼintegrazione coi sistemi Android Auto e Apple CarPlay.

La gamma motori è tutta Euro 6d Temp e comprende due benzina e un diesel. I primi sono il 3 cilindri turbo 1.0 da 120 CV e il 4 cilindri 1.4 turbo da 140 CV, mentre a gasolio il 1.6 è declinato nei due livelli di potenza da 115 e 136 CV. Nel 2020 è previsto lʼingresso in gamma delle varianti ibride: le versioni mild del 1.6 diesel e la XCeed plug-in hybrid, sempre con il 1.6 diesel ma affiancato da un motore elettrico da 44,5 kW, e insieme svilupperanno 141 CV. Lʼautonomia di marcia in modalità elettrica raggiunge circa i 60 chilometri.