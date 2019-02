4 febbraio 2019 08:10 Kia lancia la sfida nellʼalto di gamma con Proceed Piacere di guida e tecnologie di pari passo

A guardarla dallʼesterno sʼintuiscono subito orizzonti stilistici nuovi. Perché la Kia Proceed ‒ modello inedito di segmento D ‒ intreccia le carrozzerie berlina e station wagon per dar vita a una specie di coupé 5 porte slanciata e versatile. Una granturismo bella e originale, che Kia lancia in questi giorni sui mercati. Lʼabbiamo provata a Roma e dintorni, scoprendo almeno 6 virtù che ci hanno colpito.

Lo stile dinamico, moderno, sportivo prima di tutto. Convincente, segno di come Kia sviluppi per lʼEuropa auto con criteri di design sempre più ricercati e originali. La Proceed è unʼauto che nasce espressamente in Europa e qui è prodotta. La seconda virtù è la connettività dellʼabitacolo, e Kia dimostra di non essere seconda a nessuno, visto che a bordo cʼè tutto. Con Apple Car Play è possibile pure “distrarsi” soltanto con la guida e lasciare ai figli e al loro smartphone di ascoltarsi la playlist preferita. Mentre chi guida ha la possibilità di impostare gli appuntamenti di lavoro sul navigatore.

Terza qualità: Proceed è unʼauto sicura e zeppa di sistemi ADAS (sicurezza attiva). Gap con la concorrenza ormai non cʼè più e in autostrada abbiamo apprezzato bene il funzionamento del cruise control adattivo, il mantenimento di traiettoria, distanza di sicurezza e la copertura elettronica degli angoli ciechi. Quarta virtù: lo spazio per famiglie è tanto e gratificante. La funzionalità e la praticità di chi vive lʼauto tutti i giorni non viene mai meno e il comfort a bordo è ottimo. Per un padre di famiglia che porta i figli a scuola, lʼauto è facile negli accessi e nello spazio posteriore disponibile. Il portabagagli è generoso, capiente (594 litri in configurazione normale) e divisibile in modo intelligente.

La quinta qualità è il piacere di guida provato su un percorso che più misto non si poteva. È piaciuto molto il cambio a doppia frizione, proposto a richiesta su tutte le motorizzazioni e la nostra, turbo benzina da 204 CV (e solo 1.6 di cilindrata!) è davvero vivace. Kia ha sostenuto molto la scelta di motorizzazioni potenti, per competere su quei mercati (tedesco e Paesi nordici) dove a queste vetture si richiedono dinamicità a prescindere dalla mole. In gamma ci sono comunque motori meno potenti (140 CV benzina e 136 diesel).