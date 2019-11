MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro, Motosinfonia dʼAutunno

A “suonare” la prima delle quattro sinfonie previste è il rombo di una superba Brutale 1000 Serie Oro, affogato fra le meravigliose armonie del “Nessun dorma” pucciniano, una delle arie operistiche più famose e altro motivo dʼorgoglio dellʼitalianità nel mondo. Le arie più celebri dellʼopera accompagneranno anche gli altri episodi della Motosinfonia. In sella alla superbike MV Agusta, forte di 208 CV, cʼè Davide Stirpe, Campione italiano velocità Supersport. Lʼambientazione della “Motosinfonia dʼAutunno” si snoda tra i meravigliosi paesaggi e passi alpini del Trentino.

Quattro i cortometraggi in vista, uno per ognuna delle stagioni. Alla fine ne verrà fuori un tour della penisola ad alto tasso paesaggistico, che farà conoscere ‒ una volta di più ‒ le bellezze uniche del nostro Paese e, al tempo stesso, le qualità della gloriosa fabbrica di Schiranna. Timur Sardarov, numero uno di MV Agusta, ha dichiarato: “Non esiste al mondo un posto come questo: la bellezza della natura, insieme alla tradizione culturale, artistica e industriale italiana, sono per noi un’incredibile fonte di ispirazione e una forte motivazione per continuare a progettare e a costruire qui le nostre moto”.