Le ambizioni MV Agusta iniziano con Brutale 1000 RR

A Eicma 2019 cʼè tanto della futura MV Agusta. Fiore allʼocchiello la super naked 4 cilindri Brutale 1000 RR, una sincera Superbike Replica con 208 CV di potenza e unʼaerodinamica all’avanguardia, che promette sensazioni di guida entusiasmanti. La produzione in serie inizierà nel corso del 2020, poi toccherà ai primi modelli della nuova Gamma Rosso, unʼaltra delle attese sorprese del Salone della moto. Sono tre le moto che compongono questa gamma: Brutale 800, Dragster 800 e Turismo Veloce 800, tutte con la specifica livrea dedicata.

Agli stand milanesi sarà possibile ammirare anche le evoluzioni dei modelli Dragster 800 RR SCS e Brutale 800 RR SCS. Significa che montano la frizione SCS 2.0 ‒ Smart Clutch System ‒ in grado di disinnestarsi senza toccare la leva. Una soluzione intelligente e confortevole, che ottimizza le stesse prestazioni del motore 3 cilindri in linea con albero motore controrotante. Spazio a partire dal 2020 anche per la produzione della Superveloce 800 e della Superveloce 800 Serie Oro. Due modelli esaltanti per la sensualità delle linee e per la dinamicità che si esprime fin dal design.