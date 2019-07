MV Agusta Brutale 1000 e Superveloce 800

Le nuove serie speciali MV Agusta centrano due bersagli pieni in pochi giorni. La Serie Oro dei modelli Brutale 1000 e Superveloce 800 ‒ 300 esemplari per ognuna delle due moto ‒ hanno infatti registrato il “sold out” delle prenotazioni online sulle piattaforme social della Casa di Schiranna.

La Brutale 1000 Serie Oro è una delle naked più “cattive” e aggressive mai prodotte. Forte di un motore 4 cilindri 1.000 da 208 CV , strettamente imparentato con quello della F4 RC da Superbike , è in grado di superare la velocità massima di 300 km/h e per una moto stradale è quasi… street illegal! MV Agusta ha anche allestito una versione con scarico SC-Project, che eleva la potenza fino ai 212 CV. Le prime consegne della Brutale 1000 Serie Oro, eletta allʼedizione 2018 di Eicma “moto più bella” del salone , sono previste per il prossimo mese di novembre.

A marzo 2020 arriverà invece la Superveloce 800 Serie Oro. Per lei il motore 3 cilindri in linea di 799 cc e 148 CV di potenza, con un albero contro-rotante accoppiato a un cambio a 6 marce e allo scarico triplo collocato in posizione asimmetrica. Tra le dotazioni di questa, definita sempre a Eicma 2018 “la moto più desiderabile e attesa del 2020”, la strumentazione TFT con grafica dedicata, ride-by-wire multi-mappa e controllo di trazione. Per la Superveloce 800 Serie Oro, MV Agusta prevede anche il lancio di una linea esclusiva di merchandising con zaini, giubbotti, caschi e altri articoli.