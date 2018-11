MV Agusta tra aumento di capitale e nuovi modelli

Col suo poderoso 4 cilindri da 208 CV, la Brutale 1000 Serie Oro rappresenta la “reginetta” MV Agusta alla Fiera milanese. La naked più potente del mondo può persino disporre di un kit dedicato ‒ centralina e impianto di scarico SC-Project ‒ che eleva la potenza fino ai 212 CV a 13.600 giri al minuto, per una coppia massima di 115,5 Nm. La special di Schiranna supera così la velocità di 300 km/h, un valore impensabile per una moto no racing, ma dal carattere sicuramente sportivo. Prodotta in soli 300 esemplari, la Brutale 1000 Serie Oro si caratterizza per dettagli di stile unici, come la sella del pilota sdoppiata e la sella passeggero rimovibile, il portatarga fissato al monobraccio e la colorazione rosso fuoco con finitura opaca.