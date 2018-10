MV Agusta F4 Claudio, il mito si fa orgoglio

“Il progettista di moto è un artista”, perché traduce i sogni in realtà. La MV Agusta F4 Claudio ‒ nuova fantastica serie speciale che vediamo in queste immagini ‒ è il frutto di un doppio lavoro dʼartista: quello di Claudio Castiglioni , che ha ripreso la gloria sportiva delle moto rese celebri e imbattibili da Giacomo Agostini; e quello di Massimo Tamburini , il cui estro ha creato meraviglie come la F4 nel 1997 .

La nuova MV Agusta F4 Claudio nasce dalla F4 RC 2018 e si caratterizza per i tanti dettagli di stile che la rendono unica e bellissima. Ma quale F4 non lo è, dalle prime 750 alla fine degli anni 90 alle versioni Senna, passando per la 1000 Mamba e la mitica Frecce Tricolori del 2011 fino alle nuove F4 2018. La “Claudio” monta il poderoso 4 cilindri 4 tempi 16 valvole 1.000 Corsa Corta, che sviluppa 205 CV in configurazione stradale e 212 CV in quella pista. Il regime dʼintervento del limitatore è fissato a 14.200 giri al minuto e ciò la dice tutta sul livello prestazionale della moto varesina, la cui coppia massima di 115 Nm tocca si esprime al picco massimo dei 9.300 giri.