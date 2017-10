MV Agusta svela lʼesplosiva F4 RC Modello 2018

Dal Reparto Corse alla pista e dalla pista alla strada . Il percorso ideato da MV Agusta per la sua F4 RC Model Year 2018 ha i tempi lenti che richiedono le degustazioni pregiate. Perché è molto, ma molto pregiata la nuova superbike varesina, prodotta in serie limitata e assemblata pezzo per pezzo con la stessa cura riservata alla F4 Reparto Corse che Leon Camier ha cavalcato questʼanno nel Mondiale Superbike.

Colorazione e grafiche sono identiche a quelle del team ufficiale MV Agusta, e il numero 37 che campeggia sulla tabella ricorda i 37 titoli mondiali costruttori vinti dalla Casa nella sua lunga storia sportiva. Giacomo Agostini il testimonial perenne dellʼera dʼoro del team. Leggera ed esplosiva, la F4 RC 2018 ha la carenatura in fibra di carbonio , il telaio a traliccio in tubi di acciaio, chiuso nella parte centrale da leggere piastre in lega di alluminio, che fanno da punto di ancoraggio del monobraccio, offrendo anche la possibilità di variare l’altezza del pivot del forcellone posteriore. Il terminale di scarico in titanio e la firma Ohlins su forcella anteriore e ammortizzatore posteriore siglano la qualità sportiva dellʼultima creatura della Casa di Schiranna.

Il motore 4 cilindri in linea Corsa Corta sviluppa la potenza massima di 205 CV, ma grazie al kit racing dedicato è possibile salire fino ai 212 CV. La piattaforma elettronica è ottimizzata per ottenere le migliori prestazioni sia in pista che in strada, con la possibilità per il pilota di configurare i parametri dʼintervento relativi al comando del gas, la coppia massima, il freno motore, la risposta del motore e il limitatore di giri. Il cambio standard è lʼelettronico EAS 2.0 (Electronically Assisted Shift). Impronta racing anche per i freni Brembo, doppio disco anteriore da 320 mm di diametro e disco in acciaio posteriore da 210 mm, cui si aggiunge l’ABS Bosch 9 Plus Race Mode nella sua più recente evoluzione, col sistema che evita il sollevamento della ruota posteriore in staccata.