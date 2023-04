Motor Valley Fest 2023: in scena dall'11 al 14 maggio. Il programma degli eventi

Talk e tavole rotonde

Dopo il convegno di apertura, ci saranno altri talk e tavole rotonde, momenti di confronto e approfondimento per tutti. Nel pomeriggio di giovedì, a partire dalle ore 14.30, i B2B talk si terranno nell’area del Motor Valley Accelerator, in Via Francesco Selmi, e saranno dedicati alla “Evoluzione: il settore e le risorse” della filiera dell’auto. I dibattiti al Motor Valley Fest spaziano tra le tematiche più gettonate del momento, per cui ci sarà spazio per parlare di “Innovazione e finance: digitalizzazione, metaverso e intelligenza artificiale”, mentre venerdì 12 maggio, a partire dalle ore 9.30, ci sarà un incontro per approfondire “Il futuro, la sostenibilità e l’elettrico”, oltre al convegno “Motor Valley DNA”, in cui si scopriranno le nuove tendenze e gli ultimi trend del settore motoristico. Infine, non si può perdere l’appuntamento con “Innovation and Talents” dove i grandi Marchi incontrano i giovani talenti, momento impreziosito dalla partecipazione delle start up e il coinvolgimento di Motor Valley Accelerator, l’acceleratore di Modena dedicato all’automotive.