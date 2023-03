Lamborghini Revuelto elettrizza i 1015 CV del suo V12 plug-in hybrid

Modalità di guida e ADAS

Quando ci si trova al volante della Lamborghini Revuelto si può gestire il suo carattere intervenendo sulle modalità di guida. Quando la guidiamo nel traffico di tutti i giorni, la modalità "Città" limita la potenza a 180 CV per risparmiare carburante ed enfatizzare il comfort. Se si vuole un po' di più, allora si deve impostare il selettore su "Strada": i cavalli a disposizione diventano 886 CV e la stabilità è garantita dall’e-axle anteriore, oltre che dall'aerodinamica attiva. Quando invece si vuole iniziare a scoprire la vivacità della Revuelto, allora è consigliato spostarsi nella modalità "Sport": i cavalli salgono a 907, ma se ci si sposta in "Corsa" la potenza arriva a ben 1015 CV; il sistema ibrido consente di sfruttare l’e-axle per la massima performance ed è possibile disattivare l’ESC. Il pacchetto ADAS "condito" dalla Lamborghini per la Revuelto è ben assortito: si può fare affidamento sull’Active Lane Departure Warning, che agisce sullo sterzo; sul Lane Change Warning per sorvegliare gli angoli ciechi e, persino, sull'Adaptive Cruise Control, per i lunghi viaggi in autostrada. Inoltre, mediante il Rear Cross Traffic Alert, la Revuelto frena per evitare impatti in retromarcia.