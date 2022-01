Motor Bike Expo, Verona accoglie i fan delle moto e 600 espositori

Con lʼ edizione 2022 di Motor Bike Expo , gli appassionati tornano a respirare la moto dal vivo. Accade a Verona, da oggi e fino a domenica 16 gennaio , ed è quasi incredibile a dirsi in questi giorni di boom di casi Omicron. In sicurezza ‒ con Green Pass rafforzato e obbligo di mascherina ffp2 ‒ Veronafiere ospita la 13° edizione di una rassegna che ospita quasi 600 espositori , distribuiti in 8 padiglioni e con lʼarea esterna a disposizione.

È quel che si dice la “ripartenza”, nel vero senso della parola. Perché Motor Bike Expo si riappropria del suo calendario tradizionale, dopo che lo scorso anno si era svolta una Special Edition del salone a giugno, per evitare lʼondata covid invernale. E per garantire al meglio i protocolli di sicurezza, gli organizzatori hanno spinto per lʼacquisto online dei biglietti e offrono il parcheggio gratuito interno (con ingresso dalla Porta C). Il prezzo del biglietto intero è di 18 euro, ridotto a 15 per gli associati FMI e i ragazzi dai 14 ai 17 anni, mentre lʼingresso è gratis per gli under 14.

Nata nel segno della customizzazione e con protagonisti i grandi allestitori e preparatori di special, Motor Bike Expo è diventata nel tempo una kermesse in grado di attrarre i grandi brand delle due ruote. Questʼanno ci sono 50 anteprime mondiali e i visitatori possono contare sulla presenza di Case quali Benelli, che festeggia i 110 anni di storia e presenta lʼinedita adventure bike TRK 800 accanto alla best-seller TRK 502 X. E ancora BMW Motorrad con la cruiser R 18 e la gamma R NineT, più tante special.

Yamaha espone le MT-10 e MT-10 SP, la sport heritage XSR900, la super sportiva R6 GYTR, lʼadventure T7 Rally Edition e altri modelli ancora. Novità in casa Brixton, che svela lʼinedita Cromwell 1200 spinta dal motore bicilindrico in linea da 1.222 cc e 82 CV, con 108 Nm di coppia. Al suo fianco la Crossfire 125, che arriverà nella prima metà del 2022. E ancora Ducati, Royal Enfield, Italjet, Motron, le “piccole” sportive Ohvale.

Infine lo spettacolo di Toni Bou, il fuoriclasse spagnolo 30 volte Campione del mondo di Trial e laureatosi poche settimane fa Campione iridato al Trial delle Nazioni 2021. Lascerà il pubblico a bocca aperta con i suoi incredibili numeri di tecnica e abilità nel Padiglione 8, dove si esibirà sabato e domenica alle ore 12, 14.30 e 16.