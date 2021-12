Yamaha presenta le nuove MT-10 e XSR700 e XSR900

Archiviato un anno sportivo da favola, con Quartararo campione del mondo nella MotoGP e Razgatlioglu in quello Superbike, Yamaha si rivolge per un attimo alla strada. Abbiamo ancora negli occhi il Valentinoʼs Day a Eicma , dimenticando che proprio al Salone milanese sono state svelati nuovi, entusiasmanti prodotti, come la prossima MT-10 e le rinnovate XSR900 e XSR700 .

Nuova Yamaha MT-10

La hypernaked giapponese è stata aggiornata nella gestione del motore CP4 a 4 cilindri, che deriva direttamente da quello della R1 ed è in grado di sviluppare potenza e coppia elevate per la categoria. Con un litro di cilindrata, la potenza sale a 165 CV e la coppia massima a 112 Nm a 9.000 giri al minuto, ma che si mantiene molto lineare tra i 4.000 e gli 8.000 giri. Il telaio Deltabox in alluminio assicura agilità e divertimento, come anche il cambio elettronico Quick Shift con cambiate sempre molto rapide. Per gestire tutto in sicurezza, cʼè poi il limitatore di velocità.

La nuova Yamaha MT-10 si avvale della piattaforma IMU a 6 assi, con 4 modalità di marcia e un evoluto sistema di Controllo Trazione, i cui sensori rilevano le velocità relative delle ruote e, se notano una perdita di trazione della ruota posteriore, la centralina interrompe temporaneamente la trasmissione per mantenere trazione e stabilità. Nuovi sono inoltre i fari a LED con fascio abbagliante e anabbagliante separati, lo scarico in titanio e le prese dʼaria dinamiche su entrambi i lati del serbatoio. Prezzi non ancora ufficializzati.

Yamaha XSR700

Uno sguardo al look dʼantan e uno allʼinnovazione. La gamma Sports Heritage di Yamaha è ben rappresentata dai modelli XSR, che con le nuove versioni 2022 delle cilindrate 700 e 900 porta a un livello più alto la dotazione tecnologica, incluse la trasmissione Quick Shift e la piattaforma inerziale IMU a 6 assi. La XSR700 è una scrambler leggera (pesa 190 kg) e di grande fascino, con motore CP2 da 689 cc Euro 5 e 75 CV circa di potenza. Per i fan del prodotto di nicchia cʼè lo scarico Akrapovic in opzione e la versione XSR700 XTribute.

Yamaha XSR900

Il più esuberante dei modelli Sport Heritage è XSR900, rinnovato già dal telaio Deltabox, che è stato abbassato mentre il forcellone allungato e con un diverso fissaggio per migliorare la stabilità in rettilineo. È una moto dalle prestazioni importanti, quindi è stata ottimizzata lʼergonomia di guida, con un rapporto tra la sella e il serbatoio da 15 litri che permette una guida più arretrata. Il motore è il 3 cilindri CP3 da 889 cc Euro 5, potenziato di 4 cavalli per arrivare ora a 119 CV, mentre la coppia sale notevolmente fino a 93 Nm a 7.000 giri. Nuovi sono lo scarico e la frizione antisaltellamento, con la piattaforma IMU a gestire fra lʼaltro il Controllo di Trazione sensibile alla piega, il controllo dello slittamento e delle impennate e lʼABS Cornering. Arriverà ad aprile 2022.