Passione moto, a Lignano la 35° edizione di Biker Fest

Lignano Sabbiadoro si appresta a diventare dal 16 al 19 settembre la capitale europea della moto. Si svolge infatti la 35° edizione della Biker Fest , la kermesse più esplosiva, frizzante e divertente nel panorama dei raduni motociclistici europei. Gli espositori presenti saranno oltre 350 e faranno provare molti veicoli, anche automobili, ma in agenda ci sono anche raduni dei singoli brand e 250 Moto Tours organizzati per scoprire il territorio. Per i visitatori, ingresso gratuito e Green Pass .

Quattro le aree espositive che Lignano mette a disposizione degli organizzatori, per un programma ricchissimo dʼiniziative. La Biker Fest annovera lo storico Custom Bike Show (risale al 1987, prima edizione), ma anche la Finale del Campionato Custom Bike Show IMC (Italian Motorcycle Championship), unica data italiana del Campionato Custom Bike Show Mondiale AMD. Fra i premi in palio 4 rimborsi spese da 1.000 Euro e stand gratuiti a fiere di settore come il Motor Bike Expo di Verona e Roma Motodays, oltre ad accessori offerti dai maggiori Cataloghi internazionali.

Prezzo lo Stadio Teghil sarà allestita lʼarea per i “Demo Rides” gratuiti offerti da 14 Case moto. La scorsa edizione furono oltre 3.400 le prove moto consentite. In questʼarea sarà allestita anche l’e-Mobility Village, alla seconda edizione, che permetterà ai visitatori di testare gratuitamente mezzi ibridi ed elettrici, dalle auto agli scooter, dalle motociclette alle e-bike. I brand presenti sono: Land Rover, MG, Jaguar, Askoll, Supersoco, Sunra, Garelli, Doohan, Concorde, Audi, Citroen, Olympia, DS, Hyundai, Mercedes, BMW, Smart, Mini, Jeep, Fiat, Etriko e Horwin. E ancora il Moto Club Sabbiadoro organizza la 13° edizione dell’Enduro Fest, un’area Off-Road della lunghezza di 7 km per le moto e di due km per le auto.

Domenica gran finale con la 26° U.S. Car Reunion, dal 1995 l’evento più importante dedicato nel nostro Paese alle auto americane. Nell’ultima edizione hanno partecipato 400 “muscle car” con motori V8. E ancora concerti rock, un Pin Up Contest e lʼentusiasmante “Moto senza Frontiere”, un’area dedicata a decine di “Motoglobetrotters”, motociclisti che hanno girato il mondo su due ruote e che racconteranno le loro esperienze. Per tutte le informazioni e il programma cʼè il sito www.bikerfest.it.