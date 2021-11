Benelli, svelate a Eicma le inedite TRK 800 e Leoncino 125

Uno sparo in alto e un giocattolo per terra. Benelli ha presentato allʼultima edizione di Eicma due moto inedite: la TRK 800 , adventure-bike di cilindrata superiore alla TRK da mezzo litro che è una delle best-seller del mercato italiano; e la Leoncino 125 , che porta nel segmento più basso, quello delle ottavo di litro guidabili anche con patente B, la storica gamma Leoncino.

Le novità Benelli attese per il prossimo anno Ufficio stampa 1 di 46 Ufficio stampa 2 di 46 Ufficio stampa 3 di 46 Ufficio stampa 4 di 46 Ufficio stampa 5 di 46 Ufficio stampa 6 di 46 Ufficio stampa 7 di 46 Ufficio stampa 8 di 46 Ufficio stampa 9 di 46 Ufficio stampa 10 di 46 Ufficio stampa 11 di 46 Ufficio stampa 12 di 46 Ufficio stampa 13 di 46 Ufficio stampa 14 di 46 Ufficio stampa 15 di 46 Ufficio stampa 16 di 46 Ufficio stampa 17 di 46 Ufficio stampa 18 di 46 Ufficio stampa 19 di 46 Ufficio stampa 20 di 46 Ufficio stampa 21 di 46 Ufficio stampa 22 di 46 Ufficio stampa 23 di 46 Ufficio stampa 24 di 46 Ufficio stampa 25 di 46 Ufficio stampa 26 di 46 Ufficio stampa 27 di 46 Ufficio stampa 28 di 46 Ufficio stampa 29 di 46 Ufficio stampa 30 di 46 Ufficio stampa 31 di 46 Ufficio stampa 32 di 46 Ufficio stampa 33 di 46 Ufficio stampa 34 di 46 Ufficio stampa 35 di 46 Ufficio stampa 36 di 46 Ufficio stampa 37 di 46 Ufficio stampa 38 di 46 Ufficio stampa 39 di 46 Ufficio stampa 40 di 46 Ufficio stampa 41 di 46 Ufficio stampa 42 di 46 Ufficio stampa 43 di 46 Ufficio stampa 44 di 46 Ufficio stampa 45 di 46 Ufficio stampa 46 di 46 leggi dopo slideshow ingrandisci

Disegnata dal Centro Stile Benelli e sviluppata dal reparto R&D a Pesaro, la TRK 800 è una bella Tourer dalle linee fluide e dinamiche, che si affida al possente motore bicilindrico da 754 cc a 4 Tempi e 76,2 CV di potenza, per una coppia massima di 67 Nm a 6.500 giri al minuto, sì da garantire emozioni e divertimento in qualsiasi condizione. Il cambio a 6 rapporti è coadiuvato dalla frizione con asservimento di coppia e funzione antisaltellamento. Una moto fatta per viaggiare, con il largo cupolino regolabile, il grande serbatoio da 21 litri e che prevede il montaggio di valigie laterali e top case. La moto dispone di display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione.

Il design della nuova adventure-bike evolve nello stile quello della TRK 500, ad esempio il frontale e il parafango anteriore assumono forme più affusolate e dinamiche, mentre i fanali a doppia arcata sono full LED con funzione diurna inclusa. La ciclistica poggia su un telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza, con una robusta forcella anteriore upside-down Marzocchi con steli da 50 mm, mentre al posteriore opera un forcellone in alluminio con monoammortizzatore centrale pluri-regolabile. Tutto pensato per garantire al pilota il massimo dell’agilità e del comfort anche nei viaggi a lungo raggio e anche per il secondo passeggero. I freni Brembo agiscono su ruote da 19 pollici davanti e da 17” dietro. Su strada la vedremo a metà 2022.

Benelli Leoncino 125

Facile, giovane, accessibile. Il Leoncino sta alla gamma Benelli come un diadema allʼinterno di una corona. Il primo esemplare risale addirittura al 1951 e con la rinascita recente del brand, il Leoncino si è di nuovo ritagliato uno spazio di rilievo con le cilindrate 250 e 500. A Eicma abbiamo invece scoperto lʼinedita cilindrata 125, che pur rivolta al target dei sedicenni e poco più, conferma il family feeling con la gamma e quel sapore heritage che farà contenti anche i papà. Il gruppo ottico a Led e il serbatoio che mischia linee classiche e moderne donano al Leoncino 125 unʼaura di freschezza. Nuovo è il motore monocilindrico a 4 tempi, raffreddato a liquido, che si accompagna al cambio a 6 velocità. Sviluppa una potenza di 12,8 CV a ben 9.500 giri e consuma davvero poco: in media 2,2 litri per 100 chilometri! Lo vedremo nel 2022 e avrà prezzi sicuramente interessanti.