Benelli TRK 502X, la più amata dagli italiani

È la sorpresa che non ci si aspetta, ma che il 2020 sia stato un anno “sorprendente” è di evidenza palmare. La moto più venduta dʼItalia lo scorso anno è stata la Benelli TRK 502/502X , non la più blasonata né la star della comunicazione, ma di sicuro una delle naked più apprezzate per rapporto qualità/prezzo.

Il brand marchigiano (ma da anni trasferito in Cina) ha così deciso di regalare alla moto un upgrade 2021 significativo, con lʼomologazione Euro 5 per il motore bicilindrico da 500 cc e 48 CV a 8.500 giri/minuto e un picco di coppia di 46 Nm a 6.000 giri. Significa che la TRK 502X può essere guidata da tutti, anche da chi ha soltanto la licenza A2. Tornando al primato di vendite dello scorso anno, la Benelli TRK 502 e TRK 502 X, naked la prima ed enduro la seconda, ha totalizzato 3.569 immatricolazioni.

Il modello 2021 propone poi varie altre migliorie al pacchetto tecnico della moto, dal manubrio aggiornato e regolabile alla leva frizione, sempre regolabile. Di rilievo anche lʼintervento sullʼimpianto di scarico, che Benelli ha modificato con lʼintroduzione del sistema dell’aria secondaria, che consente di ridurre le emissioni in fase di avviamento, mentre la centralina motore ECU è stata calibrata per consentire un’erogazione più fluida. Insomma interventi tecnici mirati in funzione della qualità, eppure il prezzo resta invariato, 5.990 euro franco concessionario incluso.

La ciclistica è raffinata, la TRK 502X è orientata per lʼoffroad e così il setting delle sospensioni è composto da forcella upside-down con steli da 50 mm all’anteriore ed escursione di 140 mm, e al posteriore da un forcellone oscillante con mono-ammortizzatore centrale regolabile in estensione, compressione e precarico molla, per assorbire con facilità i tratti stradali più sconnessi. Potente anche l’impianto frenante, con doppio disco anteriore da 320 mm di diametro e disco singolo posteriore da 260 mm, più l’ABS di serie. I cerchi a raggi da 19 pollici allʼanteriore e da 17” al posteriore sono in lega di alluminio e montano, rispettivamente, pneumatici di misura 110/80 e 150/70.

