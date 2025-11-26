Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motori
l'eccellenza made in Italy conquista Yokohama

Moto, Damiano Roncaglioni porta il custom italiano in Giappone

Il "King of Customizer" del Motor Bike Expo rappresenterà l'Italia al più importante evento mondiale del settore

26 Nov 2025 - 15:23
1 di 2
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

C'è un'Italia che vince, che stupisce e che porta nel mondo l'eccellenza del design e della creatività applicata alle due ruote. E c'è un nome che oggi rappresenta questa eccellenza: Damiano Roncaglioni. Il collezionista e visionario del custom motociclistico, dopo aver conquistato l'Europa, è pronto a sbarcare in Giappone per il celebre Hot Rod Custom Show, il più importante appuntamento internazionale del settore. Roncaglioni, infatti, è stato ufficialmente invitato a rappresentare l'Italia all'evento di Yokohama il prossimo dicembre, un riconoscimento che arriva dopo una stagione trionfale costellata di vittorie in contest internazionali e Best of Show.

Leggi anche

Speciale Motori 2025: Hyundai Inster, Maserati GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE, Audi Q6 e-tron offroad concept, Royal Enfield Shotgun 650 Icon Edition

1000 Miglia

Passione motori: 5 mete italiane legate alla velocità

Lucifer, l'ultima creazione

 A Yokohama sfilerà il meglio del custom mondiale. E tra quei capolavori su due ruote ci sarà anche l'ultima creazione di Roncaglioni, Lucifer, con cui il collezionista - insieme a Mirko Perugini di Gallery Motorcycles - ha trionfato nell'ultima edizione di Rombo di Tuono a Brescia. Roncaglioni e Perugini hanno dominato la scena portandosi a casa l'ambito titolo di campionato costruttori. La motocicletta, una Harley-Davidson customizzata, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi non solo il premio Best of Show, ma anche il riconoscimento nella categoria Freestyle, confermando la versatilità e l'audacia del progetto.

Ed è proprio insieme a Perugini che Roncaglioni partirà alla volta di Yokohama. Un riconoscimento che premia l'eccellenza artigianale italiana e proietta Roncaglioni e Gallery Motorcycles sul palcoscenico internazionale, dove la passione per le due ruote incontra l'arte della personalizzazione ai massimi livelli. La scena custom italiana guarda con orgoglio a questa trasferta nipponica, che rappresenta un'occasione unica per mostrare al pubblico giapponese il meglio della creatività made in Italy.

Il titolo di "King of Customizer"

 Non solo Rombo di Tuono a Brescia. Roncaglioni ha anche recentemente trionfato al Motor Bike Expo di Verona, dove insieme al preparatore di fiducia Gallery Motorcycles si è aggiudicato il titolo di "King of Customizer". Un risultato che ha confermato quello che gli addetti ai lavori sanno da tempo: le motociclette che escono dalla mente creativa di Roncaglioni sono opere d'arte su due ruote, capaci di coniugare estetica mozzafiato e soluzioni tecniche d'avanguardia. Anche all'esposizione Eternal City di Roma Roncaglioni ha conquistato il Best of Show, confermandosi come punto di riferimento nel panorama del custom italiano e internazionale.

La sinergia tra Roncaglioni e Gallery Motorcycles

 Ciò che distingue Roncaglioni da altri collezionisti è il suo approccio completo e visionario. Non si limita a commissionare moto custom: le idea, le disegna, le progetta nei minimi dettagli. Ogni sua creazione nasce da una visione personale che poi prende forma attraverso la maestria artigianale di Gallery Motorcycles, in una sinergia perfetta tra creatività e tecnica. Le sue motociclette raccontano storie, evocano emozioni, ridefiniscono i confini tra funzionalità e arte. Ed è proprio questa capacità di andare oltre, di non accontentarsi mai, che gli ha aperto le porte dell'evento di Yokohama.

Ti potrebbe interessare

moto
giappone

Sullo stesso tema