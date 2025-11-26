Moto, Damiano Roncaglioni porta il custom italiano in Giappone

C'è un'Italia che vince, che stupisce e che porta nel mondo l'eccellenza del design e della creatività applicata alle due ruote. E c'è un nome che oggi rappresenta questa eccellenza: Damiano Roncaglioni. Il collezionista e visionario del custom motociclistico, dopo aver conquistato l'Europa, è pronto a sbarcare in Giappone per il celebre Hot Rod Custom Show, il più importante appuntamento internazionale del settore. Roncaglioni, infatti, è stato ufficialmente invitato a rappresentare l'Italia all'evento di Yokohama il prossimo dicembre, un riconoscimento che arriva dopo una stagione trionfale costellata di vittorie in contest internazionali e Best of Show.