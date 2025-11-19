Bmw X3 xDrive 20d M Sport, nuova nello stile e nel look, rigorosamente classica nella sostanza

L'erogazione dei 197 CV è fluida ma, all'occorrenza, anche brillante e la sinergia con il cambio automatico a 8 rapporti assicura sia comfort che spunto, come dimostra il tempo di 7,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. In più, direttamente dalla razza sinistra del volante è possibile utilizzare la "funzione Boost" per impostare istantaneamente tutti i sistemi del veicolo in modo da ottenere la massima sportività. Basta trascinare più a lungo la levetta di comando e per 10 secondi la musica cambia, il sound è quello tipico made in Bmw e la X3 mette alla frusta tutti i suoi cavalli.