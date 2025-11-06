Al volante della Bmw X5 MSport 50e, il suv premium plug-in da 500 cv per ogni stagione

I sistemi di sicurezza sono stati aggiornati per essere più precisi e meno invasivi. L'infotainment iDrive, con schermo touchscreen e controllo vocale, facilita la gestione di tutte le funzioni del veicolo. All'avanguardia sono anche i nuovi sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati e il sistema operativo completamente digitale iDrive con BMW Curved Display basato sul BMW Operating System 8. Il lusso degli interni e l'esperienza di guida raffinata fanno il resto, ma il mega-suv del brand dell'elica non è proprio alla portata di tutti. La versione del nostro test-drive supera i 100mila euro.