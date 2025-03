Speciale Motori 2025: Hyundai Inster, Maserati GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE, Audi Q6 e-tron offroad concept, Royal Enfield Shotgun 650 Icon Edition

Creata per celebrare i riflessi invernali dei cristalli di ghiaccio, Maserati GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE è una vera e propria ode all’inverno, celebrato con uno stile tipicamente italiano. Si tratta di un esemplare unico (one-off) che è stato presentato durante l’evento The I.C.E. di St Moritz, durante il prestigioso Concorso Internazionale d’Eleganza. Tra i particolari più apprezzati è la sua vernice Ice Liquid a triplo strato creata per richiamare idealmente i colori di un lago ghiacciato. Le novità però non sono terminate qui: scoprite il resto nel video qui sopra.