Mitsubishi svela il nuovo pick-up L200

Quello che vediamo al 4x4Fest e nel video sotto, tra le pendici bruciate dellʼEtna, è la sesta generazione del pick-up globale Mitsubishi. Un veicolo rinnovato nel design e migliorato nelle performance, grazie alla funzione di trazione Super Select 4WD II, che rafforza la dinamica di marcia in fuoristrada sfruttando la nuova modalità “Off Road”. Trazione integrale che si avvale inoltre del sistema di controllo della velocità in discesa “Hill Descent Control”, per offrire maggior comfort e sicurezza al pick-up.

Nuovo Mitsubishi L200 monta un motore Diesel 2.2 conforme allo standard Euro 6d-temp. Sviluppa 150 CV e a richiesta propone il cambio automatico a 6 rapporti, ma soltanto sulle versioni top di gamma della configurazione a cabina doppia. Aggiunge inoltre nuove funzioni di sicurezza, tra cui il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi e la prevenzione degli impatti frontali e nelle manovre di retromarcia. Anche il design si rinnova, a partire dal frontale, ora più squadrato e ampio, ferme restando la linea di cintura alta e la robusta muscolatura dei volumi.

Secondo solo a Pajero nelle gerarchie Mitsubishi, per longevità e fama, Mitsubishi L200 è il vero pick-up globale, commercializzato in 150 Paesi del mondo. Nel corso del 4x4Fest sarà possibile scoprire e provare il nuovo L200, sia nella versione classica che in quella limited edition Hurricane, prodotta in solo 100 esemplari e contraddistinta dal colore “Sun flare Orange”. I prezzi in Italia partono da 30.950 euro per la configurazione a cabina singola e da 33.850 euro per la Double con due file di sedili.