MINI John Cooper Works GP, 306 CV di pura emozione!

Si tratta di una vera MINI da corsa, performante in pista ma anche “street legal”, cioè è il modello della MINI con omologazione stradale più veloce di sempre. Il merito è di un possente motore biturbo a 4 cilindri da 306 CV, di derivazione BMW naturalmente, che consente alla biposto inglese basata sulla MINI 3 porte di raggiungere i 265 km/h di velocità massima. E grazie alla coppia di 450 Nm pronta già a 1.750 giri al minuto, la MINI John Cooper Works GP accelera da 0 a 100 orari in appena 5,2 secondi! Il cambio è lʼautomatico Steptronic a 8 rapporti.

Tanta sportività non è certo sconosciuta alla storia della Casa inglese. Per chi non lo sapesse, MINI ha vinto tre volte il Rally di Montecarlo a metà degli anni 60, e oggi non è meno competitiva visti i successi alle recenti edizioni della Dakar. Tutto si deve proprio a quel nome ‒ John Cooper, designer di Formula 1 negli anni 60 ‒ cui MINI ha tributato i suoi modelli più sportivi, come appunto questa John Cooper Works GP con sospensioni ribassate di 10 mm rispetto alla stessa versione ma non GP. Di serie anche il differenziale autobloccante meccanico per le ruote anteriori.

Il Dna sportivo si coglie anche sulla pelle di questa MINI. Specifiche di questo modello sono le minigonne anteriori e posteriori, come anche lo spoiler sul tetto a doppia ala con funzione aerodinamica. La baby sportiva MINI sarà prodotta in serie limitata di 3.000 unità, a un prezzo che in Italia parte da 45.900 euro.

