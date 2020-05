I ciliegi in fiore esaltano la MINI Cabrio Sidewalk

Cʼè qualcosa che neanche il coronavirus può portarci via. È la fioritura dei ciliegi che delizia le primavere di tutto il mondo, ma che in Giappone è diventata una vera e propria celebrazione. I foliage dei ciliegi (sakura, in giapponese) ammanta così gli schermi dei nostri pc e smartphone, e un poʼ addolcisce i nostri umori, frustrati oggi da passeggiate primaverili consentite a spizzichi e bocconi.

La Germania che riparte ha una ex capitale ‒ Bonn, per lʼex Repubblica Federale a ovest ‒ che ha due strade bellissime proprio grazie alla fioritura dei ciliegi: Breite Straße e Broad Street. Qui il gruppo BMW ha voluto approfittare della natura generosa degli alberi di ciliegio per portare a spasso la MINI Cabrio Sidewalk, ultima versione della decappottabile inglese. Il contrasto è fantastico: la vernice metallizzata Deep Laguna dellʼauto, con le strisce sul cofano così caratteristiche, esaltano le tonalità chiare della primavera di Bonn e, scoperta la capote in tela, lʼaccolgono sui sedili.

Un aspetto distintivo della versione Sidewalk concerne il programma “MINI Yours”, che permette di personalizzare la vettura, partendo proprio dal tetto soft-top ad apertura elettrica. Una capote morbida che ha una grafica artistica a freccia intrecciata, e che lasciata aperta fa entrare le foglie nellʼabitacolo. Queste sʼincontrano con il “MINI Yours Leather Lounge Sidewalk”, ovvero i colori vivaci dei sedili rivestiti in pelle, per un effetto che sa di primavera, di profumi freschi, di vita che inevitabile risorge.

Quella dei Cherry Blossom Festival è una stagione che ormai dilaga in tutto il mondo. Dalla cultura giapponese si è estesa ad altre realtà tra Nord America ed Europa. Sempre in Germania, ad Amburgo, cʼè un festival dei ciliegi in fiore, segno del gemellaggio con la città di Osaka. Quanto alla MINI Cabrio Sidewalk, è disponibile in tre versioni e tutte a benzina: One con motore 3 cilindri da 102 CV; Cooper con il 3 cilindri da 136 CV e Cooper S col 4 cilindri da 192 CV. I cambi a disposizione sono il manuale a 6 marce o il doppia frizione Steptronic a 7 rapporti. Forbice di prezzi tra 29.950 e 38.050 euro.