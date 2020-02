MINI Cabrio Sidewalk, eleganza in abito Blu

La novità dellʼanno in casa MINI è senza dubbio la variante Electric . Ma in attesa di vederla su strada e provarla, una prima bella sorpresa la Casa inglese già ce la propone: la MINI Cabrio Sidewalk . Una versione di charme e con motivi di stile esclusivi della decappottabile di Oxford.

Il primo aspetto riguarda i colori e nello specifico la tinta metallizzata Deep Laguna studiata ad hoc per questa versione. Il tono blu accentua in modo particolarmente intenso le superfici della MINI Cabrio, enfatizzato dalle strisce sul cofano che ‒ i clienti MINI ben lo sanno ‒ rendono da sempre esclusive molte versioni del brand. A richiesta per la Sidewalk sono comunque disponibili tinte metallizzate in Nero, Argento e due di Grigio, tutte con le calotte degli specchietti retrovisori esterni sempre verniciate in tinta con la carrozzeria.

La Nuova MINI Cabrio Sidewalk si caratterizza anche per i materiali innovativi degli interni e gli spunti di personalizzazione aggiuntivi che è in grado di regalare. I sedili sono rivestiti nellʼesclusiva variante in pelle “MINI Yours Lounge Sidewalk” di colore antracite, cui si abbinano cuciture a contrasto in Dark Petrol ed Energetic Yellow. I tappetini interni sono in velluto.

Disponibile a partire da marzo 2020, la Sidewalk sarà proposta in tre versioni e tutte a benzina: One con motore 3 cilindri da 102 CV; Cooper con il 3 cilindri da 136 CV e Cooper S col 4 cilindri da 192 CV. I cambi a disposizione sono il manuale a 6 marce o il doppia frizione Steptronic a 7 rapporti. Prezzi ancora non annunciati.