MINI Countryman John Cooper Works 2024

Quello che si vede dalle foto Dunque, avevamo fatto un passaggio sulla nuova MINI Countryman 2024 per parlarvi della variante full electric. Questa volta però siamo "atterrati" su tutt'altro tipo di vettura, visto che la sigla che accompagna il suo nome è quella della John Cooper Works. Questo significa molto, se mettiamo insieme un po' di dettagli: in definitiva, anche se non sono state rilasciate informazioni ufficiali sulle versioni con motore termico, queste ultime immagini ci offrono la certezza che la nuova Countryman sarà equipaggiata anche con motori termici. Vista da fuori è differente dalla versione normale e da quella elettrica, prima di tutto perchè ha due coppie di scarichi sportivi che spuntano nella zona posteriore, poi ha anche un nuovo design nei paraurti e nella mascherina, prese d'aria maggiorate, estrattore sportivo e diversi richiami alla bandiera a scacchi.

Le misure della Countryman "normale" La nuova MINI Countryman sembra sempre la stessa e in fondo non è sbagliato ammetterlo, ma effettua un passaggio epocale per la sua crescita. Da sempre conosciuta come crossover, sposta l’asticella verso il segmento dei Suv e come prima mossa cresce nelle dimensioni: rispetto al modello uscente, la nuova è più alta di 60 mm (1,66 metri) e più lunga di 130 mm (4,43 metri totali) e ha un passo di 2,69 metri, mentre il bagagliaio offre una capienza minima di 460 litri, estendibile fino a 1.450 litri. Di profilo si notano i nuovi cerchi in lega che possono arrivare fino a una grandezza di 20", oltre alle nuove linee che hanno contribuito al raggiungimento di un nuovo Cx, ridotto da 0,31 a 0,26. Il nuovo design è più spigoloso e riconoscibile dai fari Matrix Led, ora più squadrati e dal nuovo elemento che trova spazio nel montante posteriore, proposto in finiture diverse in base all'allestimento. Gli elementi in nero opaco su passaruota, paraurti e minigonne esprimono invece continuità con la seconda generazione.

Gli interni della nuova MINI Countryman L’abitacolo della nuova Countryman presenta un solo schermo in posizione centrale, dotato di tutte le funzionalità necessarie, mentre davanti al guidatore un head-up display (optional) raccoglie le principali informazioni utili durante la guida. Il cruscotto è stato disegnato con linee curve ed è rivestito con materiali tessili bicolori realizzati con il poliestere riciclato. Le nuove dimensioni esterne regalano a sua volta più spazio per i passeggeri anteriori, che possono usufruire di circa 3 cm di larghezza in più per spalle e gomiti, mentre dietro ci sono 2,5 cm aggiuntivi per le spalle di chi siede sul divano, la cui posizione può essere regolata in lunghezza fino a 13 cm, a tutto vantaggio dello spazio riservato alle gambe o ai bagagli. Allo stesso modo anche lo schienale del divano posteriore è reclinabile in ben sei posizioni fino a raggiungere un’inclinazione di 12 gradi.