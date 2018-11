Milano AutoClassica, torna il salone più esclusivo

Apre i battenti domani, alla Fiera di Milano-Rho, l’8° edizione di Milano AutoClassica , lʼesclusivo Salone dell’Auto Classica e Sportiva, che richiama migliaia di appassionati da tutta Europa. È un trionfo dei veicoli dʼepoca più belli e famosi, quelli che nel corso degli anni aumentano e non perdono valore. Ed è per questo che ad AutoClassica vogliono esser presenti anche costruttori con le loro ultime novità.

La proposta espositiva dellʼedizione 2018 riguarda le auto classiche sportive che vanno dagli anni 20 ai 90 del secolo scorso . Il focus maggiore però è centrato sui due decenni 60 e 70, quelli delle gloriose sports car stradali. Molto attesa, nella giornata di sabato 24 novembre, è lʼasta di auto dʼepoca curata dalla Casa dʼaste Cambi . “Milano - Racing & Sport Cars”, il tema dellʼasta, che bandirà 52 lotti tra auto sportive e auto da corsa, questʼultime rappresentano lʼ85% delle vetture in vendita. Spiccano le due favolose Maserati GranSport GT3 Laboratorio e GranSport Trofeo che, nel 2006, hanno corso la 24 Ore del Nürburgring con la squadra ufficiale “Maserati R&D Factory Team”.

A Milano AutoClassica spazio anche al contemporaneo. Il pubblico avrà la soddisfazione di vedere in anteprima italiana la nuova Lotus Exige 410 Sport, ultima versione della sportiva inglese, rivoluzionata nellʼaerodinamica e dotata del motore V6 3.5 sovralimentato da 410 CV. Lotus è importata in Italia da PB Racing, che al salone espone anche il restyling della Lotus Exige 350 Sport MY2019. Altra premiere di sicuro fascino è la Leoni Extrema, una Sports Activity Vehicle a quattro posti con motore 12 cilindri da 730 CV. Sarà venduta nel 2019 in alcuni mercati selezionati (Paesi arabi, Usa, Russia).