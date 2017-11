24 novembre 2017 09:30 Milano AutoClassica, al via la 7° edizione Un patrimonio storico che vale oltre 150 milioni di euro

Apre oggi alla Fiera di Milano la settima edizione di AutoClassica, che andrà avanti fino a domenica 26 novembre. Sono circa 2.000 le vetture storiche (ma anche del presente) che sarà possibile ammirare nella tre giorni dedicata allʼAuto Classica e Sportiva, per un patrimonio stimato in oltre 150 milioni di euro.

Milano AutoClassica 2017 Ufficio stampa 1 di 32 Ufficio stampa 2 di 32 Ufficio stampa 3 di 32 Ufficio stampa 4 di 32 Ufficio stampa 5 di 32 Ufficio stampa 6 di 32 Ufficio stampa 7 di 32 Ufficio stampa 8 di 32 Ufficio stampa 9 di 32 Ufficio stampa 10 di 32 Ufficio stampa 11 di 32 Ufficio stampa 12 di 32 Ufficio stampa 13 di 32 Ufficio stampa 14 di 32 Ufficio stampa 15 di 32 Ufficio stampa 16 di 32 Ufficio stampa 17 di 32 Ufficio stampa 18 di 32 Ufficio stampa 19 di 32 Ufficio stampa 20 di 32 Ufficio stampa 21 di 32 Ufficio stampa 22 di 32 Ufficio stampa 23 di 32 Ufficio stampa 24 di 32 Ufficio stampa 25 di 32 Ufficio stampa 26 di 32 Ufficio stampa 27 di 32 Ufficio stampa 28 di 32 Ufficio stampa 29 di 32 Ufficio stampa 30 di 32 Ufficio stampa 31 di 32 Ufficio stampa 32 di 32 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Milano AutoClassica è un salone che ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel panorama autunnale di eventi motoristici. Anche perché si mostra con caratteristiche completamente diverse dal salone che lo precede alla Fiera milanese, lʼEicma dedicato alle moto, e quello che lo seguirà la settimana prossima a Bologna, il Motor Show. AutoClassica invece è un mix di storia e tradizione, di cultura e stile, e proprio lʼeleganza è il tratto principale dellʼevento, molto apprezzato anche dalle Case automobilistiche, che spesso celebrano in questʼoccasione i loro anniversari, come Ferrari per i suoi 70 anni, che partecipa col dipartimento Ferrari Classiche, il quale riprodurrà fedelmente l’officina di Maranello.

Il Gruppo FCA è presente con la divisione Heritage, una vetrina dellʼauto italiana nata soltanto un anno fa. Ci saranno le Abarth Classiche, le Alfa Romeo, le Fiat e le Lancia. A far loro compagnia nomi prestigiosi come le britanniche Bentley, che porta la nuova Continental GT, McLaren, Lotus e la sorpresa dellʼultimo momento Morgan, che esporrà una Morgan 3 Wheeler argento, una Morgan Classic 4/4 e una Classic Plus 4 bianca. Tra le Case partecipanti anche Lamborghini, Porsche, Infiniti e lʼinnovativa Tesla, segno che dal passato è un attimo per guardare al futuro.

Ma Milano AutoClassica è anche un’importante mostra mercato, dove i collezionisti hanno lʼoccasione di arricchire il loro parco veicoli. Anche chi è un neofita e ha la passione per i motori può, però, trovare alla fiera l’occasione per iniziarsi alle vetture classiche, vista lʼaccessibilità di alcune auto storiche, i cui prezzi partono da 5.000 Euro. Il Padiglione 22 è poi dedicato ai ricambi, con 150 aziende selezionate presenti.