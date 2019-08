Ibride Plug-in 31 agosto 2019 08:45 Mercedes, versioni EQ Power per Classe A e Classe B A emissioni zero autonomia fino a 75 chilometri

Mercedes si appresta a lanciare le versioni ibride plug-in delle sue compatte Classe A e Classe B. Sono i modelli dʼaccesso alla gamma Mercedes, tra i più venduti, e questo dimostra lʼimpegno della Casa di Stoccarda nel rafforzare lʼetichetta “EQ Power”, che identifica i modelli più ecologici del brand. Interessante lʼautonomia di marcia di queste vetture in modalità solo elettrica, che si aggira tra i 70 e 75 chilometri.

Tre i modelli ibridi plug-in coinvolti in questo passaggio epocale in casa Mercedes: Classe A 250 e a 5 porte, Classe A 250 e Berlina, Classe B 250 e. La potenza elettrica di 75 kW va ad aggiungersi a quella del propulsore termico 4 cilindri benzina di 1.332 cc, per un valore complessivo di 160 kW (pari a 218 CV) e coppia massima di 450 Nm. Le ibride tedesche diventano così super prestazionali, capaci di unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi, per una velocità massima di 235 km/h (la Classe A Berlina). Lʼandatura col motore elettrico è possibile fino ai 140 orari di velocità massima.

Elettronica è anche la trasmissione a doppia frizione 8F-DCT, mentre la batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio ha capacità complessiva di circa 15,6 kWh e può essere caricata da una fonte di energia elettrica esterna, a corrente alternata o continua. Se le auto sono collegate a una wallbox di ricarica da 7,4 kW in corrente alternata, basta appena 1 ora e 45 minuti per ottenere la ricarica piena, mentre in corrente continua servono circa 25 minuti per portare il livello di carica allʼ80%. A fornire le batterie è Deutsche Accumotive, società al 100% controllata da Daimler.