5 agosto 2019 Con la Sedan la Mercedes Classe A vola alto Un bel modello di grande efficienza

Coda corta, look giovane, carattere sportivo. La Mercedes Classe A Sedan è una berlina diversa dalle solite, caratterizzata da un’autorevolezza discreta ed elegante. Tgcom24 lʼha messa alla prova nel tragitto da Napoli ad Amalfi: un susseguirsi infinito di curve, ma il percorso misto ha incluso anche tratti di autostrada. Saliamo a bordo e ci aspettiamo il massimo. E lʼauto non delude le attese.

Eppure la versione 180d da noi provata ‒ 1.5 diesel da 116 CV ‒ non è delle più vivaci. Però è il giusto compromesso fra lʼutilizzo cittadino e professionale, costi e benefici. Il cambio a doppia frizione 7G-Tronic, un moderno doppia frizione, è dolce e rende inavvertibile il passaggio da una marcia all’altra, garantendo grande comfort di guida. Una qualità che sposa la precisione dello sterzo e assicura un controllo millimetrico dell’auto in tutti gli spostamenti. Ottima l’aderenza alla strada, che fra i tornanti della Costiera ha dovuto fare i conti pure con lʼacquazzone improvviso. La qualità percepita è dunque eccellente, anche per le tante dotazioni mutuate dalla Classe S, incluse le funzioni di guida assistita di livello due.

Mercedes Classe A Sedan si caratterizza per lʼautorevolezza discreta ed elegante. Questa tre volumi a coda corta e quattro porte si colloca nel segmento delle berline Premium. È lunga 455 centimetri, 15 in più rispetto alla due volumi Classe A (best-seller della gamma) e 15 cm in meno rispetto alla Classe C. Rappresenta nelle linee l’evoluzione della mitica Mercedes 190 ed è la più aerodinamica ‒ Cx 0,22 ‒ non solo di tutte le vetture dello stesso segmento della Stella, ma di tutti i veicoli sul mercato. Ciò contribuisce non poco al contenimento dei consumi. Da non trascurare, sul piano della sicurezza, la configurazione indeformabile dellʼabitacolo.

La piattaforma MBUX (Mercedes-Benz User Experience) è unʼinterfaccia intelligente che regala brillanti grafici in 3D, ha il display touch e risponde ai comandi vocali con lʼormai famoso saluto “Hi Mercedes”, così che possiamo dialogare con l’auto, “insegnandole” a interpretare anche il nostro personale uso del vocabolario. E non pensate di fregarla sovrapponendo più voci: il sistema non si lascia confondere e dialoga soltanto con lʼutente con cui ha avviato la conversazione. Una particolarità degli interni sono le bocchette di ventilazione sportive che ricordano le turbine degli aerei.