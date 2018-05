La Tirreno-Adriatico di Mercedes Classe A 180d Sport

Partiamo subito dallʼevoluzione del modello. La Classe A sta nel giro dal 1997, ma lʼunica cosa che è rimasta con la prima serie è il posizionamento entry level alla gamma Mercedes. Poi più nulla, nonostante il successo di 350 mila immatricolazioni in Italia e qualche apprezzamento critico non proprio favorevole. Allʼepoca era una monovolume compatta, oggi è una sportiva due volumi molto slanciata, con un Cx aerodinamico fantastico di 0,25, motorizzazioni brillanti e tecnologie evolute. Il cofano ribassato e i fari a LED piatti accentuano lʼimmagine dinamica della vettura, che se radicalmente diversa fuori non meno radicalmente rivoluzionata è allʼinterno, sia per design che per spaziosità (non è mai stata tanto comoda) e per l’interazione tra guidatore e vettura.