Mercedes prende posizione sull'auto elettrica

La data che tutti conosciamo è quella del 2035, eppure Mercedes-Benz ha stupito ancora una volta tutti quanti, dichiarandosi pronta a produrre unicamente auto elettriche dal 2030, dove le condizioni dei mercati lo consentono. Così la strategia del Costruttore tedesco è chiara: rispetterà le direttive UE ma ha già chiarito che se verranno meno le possibilità e se quindi si verificheranno degli impedimenti (che a questo punto non è detto arrivino dal prodotto), allora il piano dell’Unione Europea dovrà essere rivisto e riadattato. Il mondo della politica è stato così tirato in ballo per l’ennesima volta da un Costruttore di automobili e il messaggio è chiaro: i politici dovranno amministrare per il bene dell’automobile elettrica (e qui entra in ballo il discorso delle infrastrutture, la distribuzione e i costi dell’energia).

Una frase, una speranza