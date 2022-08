Mercedes Nuovo GLC, il Suv di “mezzo” scala le gerarchie

Il design di Mercedes GLC è stato profondamente rimaneggiato.

La carreggiata è più larga

trazione integrale 4Matic

asse posteriore sterzante

e i cerchi a filo della carrozzeria vanno dai 18 ai 20 pollici, con i rivestimenti dei passaruota in tinta di carrozzeria a partire dalle versioni AMG Line. Sul posteriore si stagliano ora le nuove luci sdoppiate e a effetto 3D. Un look dinamico, sinceramente sportivo, che supporta le prestazioni del Suv, dotato di serie dellanonché dellʼ. I modelli ibridi plug-in vantano inoltre la modalità di guida Offroad a gestione completamente elettrica.

Allʼinterno domina la

grande plancia portastrumenti

schermo LCD ad alta risoluzione da 12,3 pollici

Il display appare sospeso

con il nuovo profilo alare e le inedite bocchette tonde appiattite, che ricordano le turbine di un aereo. Dietro al volante il guidatore può contare sullo, mentre il display centrale è appena più piccolo (11,9 pollici), in pratica oltre 60 centimetri di grafica digitale a disposizione!ed è leggermente orientato, come la plancia portastrumenti, verso il guidatore. Molto sofisticate si presentano le portiere, che dallʼinterno salgono fino a integrarsi con la plancia e, nella parte alta, presentano una vera centrale di controllo delle varie funzioni.



Mercedes GLC è disponibile esclusivamente in versione ibrida:

mild hybrid con tecnologia a 48 V

ricaricabile plug-in

Le 6 versioni presenti nel listino italiano sono: Advanced, AMG Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced Plus, AMG Premium e AMG Premium Plus

e alternatore-starter integrato oppure, e in questo caso fa fino a 100 chilometri in modalità zero emissioni.. La forbice di prezzi va dai 61.345 euro della GLC 200 4Matic Mild Hybrid Advanced agli 81.124 euro della 300 4Matic Mild Hybrid AMG Premium Plus.