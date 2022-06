Mercedes Nuova GLC, il Suv che dialoga e sa capirci a volo

Versatile e adatto a numerose esigenze, queste le doti di GLC, e ancor più potrà esserlo in questa nuova versione, più moderna ma anche e soprattutto per i consumi ridotti e per alcune innovazioni che ne migliorano le prestazioni.

Lʼauto è stata presentata a Roma in una World Premiere assai suggestiva

GLC diventa personaggio attivo di una storia

, con la proiezione di un piccolo film, una narrazione sorprendente in cuie non più solo mezzo di trasporto. Questo ci ha fatto immaginare qualcosa che va oltre l’automobile di oggi, e che piuttosto guarda al futuro, con un computer di bordo che, molto al di là dell’ormai familiare “Hey Mercedes”, sembrerebbe dire persino “Ti voglio bene”.

Un’amica, quindi, una compagna di viaggio

nuova realtà aumentata MBUX

attraverso la telecamera anteriore, consente di guardare sotto il cofano motore

, capace di rapportarsi con una famiglia, ma anche con chi vorrà spingersi verso percorsi impervi e avventurosi. È un’auto che si relaziona sempre di più a chi guida, non solo dal punto di vista dell’interattività, ma anche per lache, ad esempio,, quasi fosse trasparente, direttamente la strada. Nulla può più sfuggire allo sguardo di chi è a bordo della nuova GLC, nemmeno i centimetri di strada che sono sotto il cofano. Su percorsi fuoristrada questo può essere fondamentale e può fare la differenza, ma è utile anche per evitare le buche in città.

Le quattro ruote motrici (trazione integrale 4Matic di serie) e l’asse posteriore sterzante ne fanno poi una vettura perfetta per l’offroad

L’autonomia elettrica delle plug-in si attesta attorno ai 100 chilometri

, affidabile e sicura, ma adatta anche a percorsi autostradali e cittadini. Gli interni, eleganti e comodi, vanno a migliorare ancor più il comfort cui ci ha abituato la GLC che conosciamo, così come l’ampio bagagliaio, ora ulteriormente ampliato. Nuova Mercedes GLC è disponibile solo in versione ibrida, mild hybrid o plug-in hybrid, con motori termici diesel o benzina., come le full electric di prima generazione, garantendo la possibilità di una guida completamente elettrica negli spostamenti quotidiani.