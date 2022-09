Mercedes investirà sempre più nei segmenti del superlusso

I numeri di questi modelli crescono e, soprattutto, sono redditizi e creano margini di guadagno più ampi. Lo sa bene Mercedes , che sta investendo in queste “nicchie” che, come dice Maurizio Zaccaria , Direttore Vendite di Mercedes-Benz Italia , “non sono più la punta di un diamante, perché oggi quel diamante si è rovesciato, allargandosi progressivamente verso l’alto”.

La conseguenza è che il gruppo di Stoccarda aumenterà il portafoglio di auto cosiddette

Top-End Luxury e Core Luxury

Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG e Classe G

nei prossimi anni, accelerando al contempo il percorso delle full electric. Entro il 2026 prevede infatti un incremento delle vendite del 60% dei prodotti, le tre “stelle” della Stella. Ragion per cui destinerà oltre il 75% delle sue risorse agli investimenti e allo sviluppo di questi segmenti di mercato più redditizi, in grado di garantire margini di profitto operativi del 14 percento.

I numeri danno ragione a Mercedes.

Lo scorso anno, soltanto in Italia, i modelli griffati AMG sono stati 1.905

Mercedes-AMG SL

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

, il 30% in più rispetto allʼanno pre-pandemico 2019, e nei primi 8 mesi del 2022 il trend è stato confermato, anche grazie allʼappeal della nuova. Al suo fianco cʼè anche la prima ibrida ad alte prestazioni della divisione sportiva con sede ad Affalterbach, la, che combina il V8 biturbo benzina 4.0 con un motore elettrico per una potenza complessiva di 620 kW (843 CV) e una coppia massima di 1.400 Nm!

Mercedes-Maybach

Mercedes-Maybach Classe S

GLS Maybach Edition 100

assicura le stesse soddisfazioni, per quanto non sia l’Italia il suo principale mercato. Modelli come la, limited edition da 150 esemplari, e la(100 esemplari, uno solo per lʼItalia) tengono alta la bandiera del super luxury tedesco. La terza star è Classe G, ormai un vero e proprio brand nel brand con la sua storia fatta di riconoscibilità ed esclusività. Il fuoristrada è stato immatricolato in 412 unità lo scorso anno, di cui più di un terzo (141) firmate Mercedes-AMG.