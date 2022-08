Cabrio e Coupé 4 porte, i favolosi abiti di Mercedes-AMG SL e GT 63 S

Premiere di charme a St.

Moritz per le nuove, superlative Mercedes-AMG SL e GT 63 S . La prima è una favolosa decappottabile, che si rinnova tornando allʼantico di una capote classica in tessuto e la configurazione 2+2 posti. Però, per la prima volta in 70 anni di storia della leggendaria sigla SL, è dotata della trazione integrale .