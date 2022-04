Mercedes-AMG SL 63 4Matic+, la cabrio senza paragoni

La Mercedes-AMG

SL 63 4Matic+

capote in tessuto classica

trazione integrale

lʼasse posteriore sterzante

motore V8 biturbo AMG 4.0

585 CV e 800 Nm di coppia massima

è la più dinamica e sportiva delle decappottabili della Stella, una 2+2 posti che per lʼineguagliabile tocco di eleganza indossa una. Per la prima volta, però, la gamma SL trasferisce la potenza alla strada con la, e in più lʼassetto “Active Ride Control AMG” con sistema antirollio attivo,e i freni ceramici in materiale composito (questʼultimo a richiesta). Una cabrio per correre veloci e sentirsi liberi, laddove si può naturalmente, perché ilè di una potenza inusuale per unʼauto scoperta:, per una velocità di punta di 315 km/h e uno 0-100 km/h in 3,6 secondi!

Gli interni esprimono il concetto del “

Performance Luxury

Mercedes 300 SL Roadster

effetto “iper-analogico”

Airscarf

”, con un mix di materiali raffinati e dotazioni sportive e hi-tech, citando e anzi evolvendo la gloriosa. Design davvero unico per il display centrale e regolabile, che unisce geometrie analogiche e universo digitale producendo un. Un chiaro esempio è fornito dalla strumentazione, che è completamente digitale ma integrata in una visiera tridimensionale. Di serie sono i sedili sportivi AMG a regolazione elettrica, che integrano i poggiatesta, e lʼche provvede con un flusso dʼaria a riscaldare il collo di guidatore e passeggero anteriore.

Unʼauto sensazionale, senza troppi giri di parole, bella anche con la capote chiusa (e non è scontato per una cabrio) che, quando aperta, va a integrarsi nella carrozzeria. Poderosa con le sue forme generose e i due grandi powerdome sul cofano, che creano un gioco alternato di luci e ombre e infondono unʼulteriore elemento di dinamicità.

In Italia la Mercedes-AMG SL 63 4Matic+

con prezzi a partire da 198.900 euro

è disponibile in due versioni: Premium e Premium Plus,

