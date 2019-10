Mercedes GLC, il Suv con troppe qualità

Un campione di versatilità , forse anche di trasformismo. Mercedes GLC nasconde dietro lʼabito classico del Suv a 5 porte tutta una serie di qualità che, di solito, sono appannaggio di altre carrozzerie. Tgcom24 lʼha provato questa settimana tra Roma e dintorni, anche in percorsi estremi per meglio apprezzarne le qualità offroad.

Nuovo Mercedes GLC è spazioso e funzionale come le “familiari” di una volta, con un bagagliaio enorme. Però con la sua formidabile trazione integrale 4Matic sa trasformarsi in un fuoristrada per terreni impossibili. Chi invece predilige il look sportivo, ebbene nella famiglia GLC cʼè anche la variante Coupé con un taglio della coda che dice tutto. E chi invece guarda al futuro del pianeta, sappia che Mercedes ha preso proprio il modello GLC per realizzare una versione Fuel Cell a idrogeno. La nostra prova invece verte sul “classico” Suv a 5 porte, rinnovato a soli 4 anni dal debutto.

Il design ha subito un restyling lieve, centrato soprattutto sui nuovi gruppi ottici a LED, più sottili e “felini”, mentre più imponenti si presentano i paraurti e le protezioni sottoscocca. Tutte a LED anche le luci posteriori. Una dotazione importante che diventa di serie è lʼAgility Control, che regola lʼassetto e si sposa bene con le evolute sospensioni del veicolo. Andiamo a vederla su strada allora la nostra Mercedes GLC, unʼauto immacolata, nel senso che è silenziosa al massimo, anche sui basalti capitolini, pare proprio non conoscere impurità dellʼasfalto e non si sentono fruscii né rumorini diversi dal motore, il 194 CV della 220d diesel.

Molto confortevole è il cambio automatico a 9 rapporti: dolce, preciso, sempre puntuale negli innesti. Con le palette dietro al volante (questo è tagliato sotto come nelle auto sportive), è anche gradevole anticipare di qualche decimo la cambiata, giusto per darci noi una posa più sportiva. Ma il massimo lo esprime nel percorso in cui ha messo alla frusta la trazione 4x4, rafforzata dal pacchetto Offroad (optional), che rende il Suv della stella divertente come un fuoristrada vecchio stampo, capace di superare pendenze e traiettorie laterali come fosse una Classe G.

Come per il design degli esterni, anche allʼinterno si coglie il voluto mix di moderno e classico imposto dai progettisti tedeschi. Perché GLC (essendoci anche la GLC Coupé) si rivolge a un target più maturo, che ama ancora i comandi tradizionali sotto le bocchette dʼaerazione e i tanti pulsantini per accedere alle funzioni. Il moderno però cʼè, eccome! Anzi lʼaggiornamento più importante sta proprio nellʼintroduzione del sistema MBUX, ovvero lʼinterfaccia utente-macchina che facilita le funzioni a bordo. La strumentazione digitale poggia su display touch da 7 o 10,25 pollici e in più cʼè il navigatore con Realtà Aumentata, una funzione utilissima quando si affrontano salite molto ripide, perché consente di vedere al di là del proprio naso, facendoci fare le manovre più corrette.

Nuovo Mercedes GLC è proposto in Italia con due motori a benzina da 197 e 258 CV e tre a gasolio con potenze di 163, 194 e 245 CV, tutte Euro 6d. Straripante il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, che comprende il regolatore della distanza Distronic, la frenata automatica in caso di emergenza, lo sterzo attivo. Quanto a comfort, da citare sono i programmi Energizing per creare unʼatmosfera di benessere a bordo. I prezzi partono da 48.603 euro, la nostra versione costa 52.147 euro.