Auguri Classe G, il fuoristrada compie 40 anni

Il primo modello si chiamava G serie 460, dove G sta per “Gelandewagen”, in tedesco semplicemente “fuoristrada”. Come spesso accade, le prime stime parlavano di numeri ristretti, di un prodotto di nicchia, assemblato a Graz in Austria con componenti che provenivano dalla Germania. E invece, nonostante sia sempre stato un prodotto di fascia altissima con prezzi non proprio alla portata (oltre i 100.000 euro), sono già 300 mila le Mercedes Classe G vendute nel mondo. Anche perché, generazione dopo generazione e di restyling in restyling, Mercedes non ha mai smesso di iniettare nel suo 4x4 puro le più innovative soluzioni tecniche.