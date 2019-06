Hi-tech e dinamicità 16 giugno 2019 07:10 Mercedes rinnova e abbellisce GLC Coupé Le due versioni a benzina con ausilio del sistema elettrico

Suv, tecnologie avanzate e un pizzico di energia elettrica. Sono gli ingredienti semplici che Mercedes rimpasta di continuo in questo 2019, anno in cui ha lanciato e lancerà tanti Sports Utility, molti dei quali ibridi elettrici e uno “all electric” (Mercedes EQC). In più i sistemi di guida intelligente, ormai già a Livello 2 di guida assistita, di cui è dotato anche il nuovo GLC Coupé.

Il crossover sportivo della Stella si rifà il look, segue il più compassato GLC ma si differenzia nettamente per lo stile. Il look dʼinsieme è quello di un grande coupé col tetto che scende verso la coda in modo sinuoso e col lunotto arrotondato, ma il carattere e lʼassetto sono prettamente offroad, tanto che tutte le versioni a listino prevedono la trazione integrale 4Matic. Il frontale deciso e possente acquista un tratto elegante con i vari dettagli cromati, tipo la protezione paracolpi anteriore e posteriore. La mascherina del radiatore Matrix è ben pronunciata e nella zona anteriore spiccano le grandi griglie delle prese dʼaria e i fari a LED High Performance. Tutto di serie.

Allʼinterno Nuovo Mercedes GLC Coupé adotta il sistema multimediale MBUX, il sistema di infotainment di ultima generazione che dialoga col guidatore. Può farlo in 5 diverse modalità: con i comandi touch sul display centrale; con i pulsanti touch control sul volante multifunzione; tramite il touchpad multifunzione sulla consolle centrale; con i comandi gestuali (optional); con i comandi vocali, mediante la parola chiave “Hey Mercedes!”. Un veicolo del genere offre qualcosa in più anche in termini di comfort tradizionale, e così ecco le funzioni Energizing dei sedili per massaggi personalizzati.