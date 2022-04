Mercedes Classe C All-Terrain, la scelta giusta per viaggiare

Lʼaveva fatto con la Classe E , lo rifà ora con la Classe C All-Terrain, che Tgcom24 ha provato in un lungo itinerario da Milano a Plan de Corones (e ritorno). In pratica una carrozzeria station wagon ma con lʼassetto rialzato di un Suv, più lʼabitabilità di una grande berlina.

Affidabilità e tecnologia conquistano sin dai primi chilometri, in più ci sono poi le prestazioni all’avanguardia in ambito delle “Tutto Terreno”. Il sistema di

trazione integrale 4Matic aggiunge le due modalità Offroad e Offroad+

C All-Terrain è una “light off-road”

, esclusive di questo modello, che in estrema sintesi può essere definito una Sports Utility Wagon, con la passione per la montagna. E cambiando le condizioni di guida, dalla città alle piste da sci di Plan de Corones, il comfort di guida è rimasto costante: la nostra Classeadatta ad affrontare terreni innevati o anche le buche in città.

Coniugando la versatilità e la praticità di una station wagon con l’eleganza di una berlina,

Mercedes C All-Terrain è lʼauto giusta per chi di chilometri deve macinarne tanti ogni giorno

motorizzazione esclusivamente mild hybrid diesel 220d 4Matic

. Lo è per la comodità dei sedili Avantgarde, che offrono grande comfort e sostegno laterale, e per le dotazioni di bordo come lo schermo LCD ad alta risoluzione, disponibile nelle misure da 10,25 e da 12,3 pollici. E lo è anche perché consuma poco con la sua(la trazione integrale è un plus), ridefinita per ridurre il consumo di carburante e difatti sfiora i 20 chilometri con un litro, anche a velocità sostenuta. Dei quasi 200 cavalli di potenza, 20 (15 kW) si devono al boost dellʼunità elettrica a 48 Volt.

Il design è pensato per mettere in risalto il carattere off-road e lo si nota subito da due aspetti:

lʼaltezza da terra di 40 mm maggiore rispetto alla Classe C SW

cerchi di grandi dimensioni da 19 pollici

coniugati a gomme con spalla alta

e i passaruota più ampi che aumentano la larghezza delle carreggiate. E lo dimostrano pure dettagli di stile, come la mascherina del radiatore a lamella singola con elementi decorativi cromati e la Stella centrale integrata, e i paraurti anteriore zigrinato grigio scuro e posteriore con protezione paracolpi, a sottolineare il carattere robusto del modello. La Mercedes C All-Terrain è dotata diideali su qualsiasi strada, anche sterrata, senza soffrire nulla.

Allʼinterno il

volante sportivo multifunzione in pelle nera

interni Avantgarde

Mercedes MBUX

aggiunge un tocco di esclusività per la mascherina color argento e si presenta confortevole al tatto. Gli, inoltre, comprendono l'illuminazione di atmosfera. Gli schermi e l’intelligenza artificiale guardano alla Classe S , così come i sistemi di sicurezza che, molto prima di chi guida, intervengono per evitare qualsiasi pericolo. Unʼelettronica specifica per l’off-road, che valuta in ogni istante la pendenza, lʼinclinazione e lʼangolo di sterzata. A conquistare, poi, è anche la tecnologiadi seconda generazione: assieme alla realtà aumentata diventa presto irrinunciabile, quasi come un compagno di viaggio sollecito e gentile.

Il bagagliaio è comodo e capiente, con il

portellone posteriore Easy Pack

prezzi di listino da 58.359 euro

che si può aprire e chiudere con il tasto sulla chiave di accensione, con lʼinterruttore nella porta lato guida o con la maniglia di sbloccaggio sul portellone posteriore stesso. Ha una capacità di carico compresa tra 490 litri e 1.510, se si ribaltano gli schienali dei sedili posteriori. Così, arrivando ai piedi della pista da sci, davanti all’impianto di risalita, ci si accorge che nonostante i chilometri percorsi non si è stanchi, e ciò rende la nuova Mercedes Classe C All-Terrain la scelta giusta, l’auto ideale per chi viaggia. Disponibile in Italia nelle versioni Premium, Premium Plus e Premium Pro, ha