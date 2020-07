Mercedes Classe E All Terrain e AMG E 53 4Matic+

Quando si dice “sostanza” e si pensa a unʼautomobile, difficile che non salti subito in mente una station wagon Mercedes . E al livello più alto di questa categoria troviamo la Classe E, una gamma appena rinnovata e ambita come poche altre. Si tratta di wagon lussuose, super accoglienti e tecnologiche, che si offrono generosamente in tutte le carrozzerie e tante motorizzazioni.

Fresche di presentazione post-lockdown sono le versioni All Terrain e AMG E 53+. La prima è la variante più fuoristradistica della Classe, tanto che il design è sempre più orientato a quello dei SUV. La seconda è invece la più sportiva ‒ AMG E 53 4Matic+ ‒ con il plus della trazione ibrida a 48 Volt. Anche qui Mercedes esagera con la vastità dellʼofferta, perché soltanto i modelli ibridi plug-in di Classe E sono 7 e con trazione posteriore o integrale. Entrambe sono auto di nicchia, già poderose nelle forme ‒ la lunghezza è di 4,95 metri ‒ e nel know-how tecnico e tecnologico che propongono.

Partiamo dalla nuova Classe E All Terrain, che si presenta con due motori a gasolio a 4 e 6 cilindri e un pacchetto di evoluti sistemi di assistenza alla guida. Il “Distronic” Mercedes è ormai in grado di regolare la velocità e la distanza di sicurezza in funzione del percorso, e se serve interviene direttamente sullo sterzo, anche per svoltare in base allʼaccensione della freccia. E poi frena in autonomia e non solo per emergenze. Per riprendere il controllo dellʼauto, basta toccare il volante. Allʼinterno il guidatore è coccolato da tanta tecnologia utile, come i due schermi digitali di serie, ognuno da 10,25 pollici e incollati fra loro, e lʼinterfaccia MBUX con comandi vocali di serie e Realtà Aumentata.

Stesse tecnologie ma tuttʼaltro spirito per la Mercedes E 53 4Matic+, una vera sportiva celata negli abiti di una grande wagon, con un bagagliaio da 620 litri che diventa da oltre 1.800 abbattendo la seconda fila. Il motore elettrificato a 48 Volt accompagna il 6 cilindri 3.0 biturbo benzina, erogando 320 kW di potenza complessiva (435 CV) e 520 Nm di coppia massima. È unʼauto di nicchia, a quattro ruote motrici “intelligenti”, che in Italia costa a partire da 98.500 euro, mentre più accessibili si rivelano le All Terrain, da 61.800 euro la 220d e da 73.000 la 400d.

