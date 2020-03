Nuova Mercedes Classe E, la berlina perfetta

Che siano le nuove motorizzazioni ibride o le funzioni “Energizing” per trarre beneficio anche quando si guida, o ancora la raffinatezza dei tre tipi di volante ‒ in pelle, in legno e pelle, supersportivo ‒ fatto sta che la Mercedes Classe E resta sempre la berlina perfetta . E non solo berlina, perché la Wagon non ha avuto meriti inferiori nel traguardo dei 14 milioni di unità vendute nel mondo.

Con la nuova generazione ci saranno poi una variante limousine, che in mercati come quello cinese ancora appassionano, una carrozzeria All Terrain che in tutto e per tutto è un Suv, e infine la Coupé e la solare Cabriolet. Le prime ad arrivare, già la prossima estate, sono però le nuove Classe E berlina e SW. Ci sono poi le versioni mild hybrid con motori 1.4 e 2.0 turbo benzina e rete di bordo a 48 V. Il due litri sviluppa una potenza di 200 CV più i 15 kW del motore elettrico. Ma in cantiere ci sono anche le versioni plug-in, ben 7 con doppia alimentazione benzina o diesel e unità elettrica di supporto, e con trazione posteriore o integrale.

Il design cambia ma non troppo, i gruppi ottici sono stati affinati e lʼeleganza perpetua il marchio della Stella nellʼolimpo delle vetture premium. Quel che rende unica unʼauto di rappresentanza Mercedes dalle altre sta nellʼeleganza, che non si lascia “affogare” nel mare di novità tecnologiche. Che pure ci sono, eccome, dallo Sterzo Attivo alla frenata attiva, dallʼassistente di svolta allʼassistente in coda attivo, fino al parcheggio con telecamera a 360° che, per la prima volta, funziona anche su superfici appositamente contrassegnate. Il volante poi è un vero miracolo della tecnologia e ammette la guida parzialmente autonoma (hands-off).

Lʼabitacolo è maestoso per il comfort e anche qui la tecnologia si concilia bene. Ci sono due schermi digitali di serie da 10,25 pollici, fra loro integrati, lʼinterfaccia MBUX di ultima generazione, che risponde con comandi touch e vocali e si avvale della Realtà Aumentata per migliorare la navigazione e rendere più sicura lʼesperienza di guida. A richiesta i due schermi possono essere da 12,3 pollici.