Mercedes Nuova Classe S, tra benessere e guida autonoma

Un appuntamento glamour quello padovano, dedicato sì al mondo dellʼheritage ma per questo cornice ideale di una vettura che più esclusiva non potrebbe essere. E basterebbe gettare lʼocchio dentro lʼabitacolo per scoprire lʼeleganza delle poltrone in stile lounge e lʼatmosfera di benessere che deriva dai 250 Led che servono per lʼilluminazione degli interni. Tra le innovazioni digitali spicca lʼultima generazione dellʼinterfaccia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che gestisce fino a 5 schermi, alcuni con tecnologia OLED.

Premendo un tasto, il guidatore può attivare il nuovo display 3D per cogliere lʼambiente interno in modo tridimensionale, e con effetto autentico della profondità mediante tracciamento dei movimenti oculari. Il display head-up, che proietta le informazioni di guida sul parabrezza, si avvale della Realtà Aumentata, migliorando la guida, rendendola più agevole. E ancora, il sistema di telecamere in grado di interpretare i gesti di chi guida e si adatta: ad esempio apre le tendine parasole se il guidatore si gira verso il lunotto.

Unʼauto così non può che essere allʼavanguardia anche dal punto di vista tecnico. Già lʼasse posteriore sterzante qualifica la dinamicità eccelsa della nuova Classe S, il cui angolo di sterzata sullʼasse posteriore arriva fino a 10 gradi e ciò riduce il diametro di volta di un paio di metri. È sì una berlina tre volumi di oltre 5 metri (e cʼè pure la variante a passo lungo), ma ha la maneggevolezza di una utilitaria. Inoltre, a partire dalla seconda metà del 2021, la Classe S sarà dotata del “Drive Pilot”, il sistema di guida semi-autonomo che la Germania si appresta a regolare in alcuni tratti autostradali.

La gamma motori della nuova Mercedes Classe S si compone di V6 diesel e benzina con supporto elettrico EQ Boost. In seguito vedremo lʼammiraglia della Stella in tutte le salse: sportive AMG e ibride ricaricabili plug-in. I prezzi in Italia partono dai 107.644 euro della versione S 350d Business.

