Mercedes CLA 250 e plug-in hybrid, eleganza e sportività alla spina

Assetto basso, coda smorzata, ma anche il nero della carrozzeria (inclusa di serie) per una chiara impronta sportiva. La Mercedes CLS 250 e non è la classica berlina della Stella, ma una coupé sebbene a 4 porte. Un design voluto, perché la CLA si è guadagnata proprio la dicitura di Coupé , distinguendosi dalla Shooting Brake che è la Mercedes CLA wagon.

Tgcom24 lʼha provata, nella motorizzazione ibrida plug-in 250 e, che abbina un piccolo 4 cilindri di 1.332 cc a benzina a un corposo motore elettrico da 75 kW e promette più di 70 chilometri in modalità elettrica e zero emissioni. Ma qui ci sarebbe da argomentare, anche se prima di ogni cosa va detto che la Mercedes CLA si guida che è una meraviglia! Stabile come poche, silenziosa e quasi ovattata, ha un meraviglioso sterzo diretto che si destreggia nel misto senza cedimenti e senza stancare, piacevolissima nei curvoni appena più veloci. Rispetto alla prima generazione, gli ingegneri tedeschi hanno rivisto la sospensione multilink posteriore, isolata ora dalla scocca e così spariscono vari rumorini e vibrazioni.

La coupé 4 porte ha sì una vocazione sportiveggiante, ma è stata progettata soprattutto per i tratti misti e la città. Nella dotazione di serie entra poi il sistema anti-sbandamento attivo, che controlla la corsia di marcia e corregge la traiettoria da sola, per un grado ulteriore di sicurezza. La trazione ibrida ricaricabile è una novità su questʼauto, che Mercedes ha concepito sullo stesso pianale della Classe A (da qui la sua agilità e maneggevolezza). Il motore 4 cilindri a benzina da 160 CV basterebbe da sé a dare la massima efficienza alla nostra CLA, ma unʼibrida plug-in guarda avanti, conta sulla promessa di consumi pari a 1,5 litri per 100 km e su emissioni di CO2 di 30 grammi al km o poco più!

Difficile riuscire in questi obiettivi, a dire il vero, quando la strada si fa trafficata o ‒ appena si libera un poʼ ‒ si lascia andare il piede sullʼacceleratore. Bisognerebbe essere molto accorti per gestire i 75 kW di potenza del motore elettrico (la potenza di sistema è pari a 218 CV) e andare solo in elettrico, però una cinquantina di km ci stanno tutti e per molti di noi è quanto basta per lʼuso giornaliero. La ricarica poi è comoda, ma solo con il wallbox che richiede due ore, altrimenti a 220 Volt ce ne vogliono 7 di ore. Con la modalità di ricarica fast, lʼ80% si ottiene in 25 minuti.

Quanto a Design, la Mercedes CLA è unʼauto di personalità, con i gruppi ottici sottili che infondono dinamicità e i finestrini laterali senza cornici. È lunga 4,688 metri e ha un bel passo di oltre 2,7 metri, per una larghezza di 1,83 metri ma unʼaltezza davvero bassa: 1,44 metri, ciò che ha permesso di disegnare un Cx di 0,23 di rara efficienza. Il bagagliaio non è male con i suoi 460 litri, anche perché cʼè sempre la CLA Shooting Brake per chi ha esigenze di spazi maggiori, mentre sono le sedute posteriori che se la passano peggio e i 5 posti a sedere sono pura omologazione tecnica.

Gli interni sono un bel valore aggiunto, con i due schermi digitali da 10,25 pollici che sʼintegrano e armonizzano alla perfezione, creando unʼampia plancia digitale a disposizione del guidatore. Per gestire le funzioni cʼè il Track pad davanti al cambio ma è più pratico usare i comandi vocali. I rivestimenti Artico microfibra dinamico sono di qualità e anche belli da sentire, come i sedili contenitivi con poggiatesta integrati della nostra versione Premium. Peccato per i cavi dei nostri device, che sono soltanto USB-C (e dietro ce nʼè solo uno). Quattro gli allestimenti e prezzi da 48.835 euro. La versione Premium con il kit style AMG costa 53.300 euro. Peccato per la richiesta di 366 euro per lʼintegrazione smartphone.