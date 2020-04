Mercedes Classe A 250 e, idea sostenibile

Il potenziale elettrico di Mercedes-Benz si evince in una cifra: 130 modelli EQ entro il 2022. Vedremo se il Covid-19 ritarderà il programma, anche perché il mercato oggi azzera le ambizioni dei segmenti ibridi mild, plug-in ed elettrici, ma dopo potrebbe darvi slancio. In attesa di sviluppi, la Casa della Stella supera il guado e lancia la Classe A 250 e .

Si tratta della versione ibrida ricaricabile della berlina 5 porte tedesca. Unʼauto giovanile, dinamica e ora con lʼaccento ecosostenibile della sua trazione benzina/elettrica. In modalità solo elettrica, lʼauto riesce a fare fino a 80 km, senza lasciare in giro emissioni nocive. Non è un dato da poco, perché gli analisti Mercedes hanno calcolato che nel mondo 90 viaggi su 100 coprono una distanza inferiore a 50 chilometri e 96 viaggi su 100 meno di 100 chilometri. Caricare lʼauto di notte e usarla di giorno è dunque ampiamente possibile per quasi tutti gli abitanti del pianeta, dagli 8 km al giorno che fa in media il cliente di Hong Kong della Classe A ai 27 km del cliente olandese.

La Classe A 250 e rappresenta dunque lʼaccesso al mondo elettrificato Mercedes (anche se nel gruppo Daimler ci sono le Smart). Monta un piccolo 4 cilindri benzina di 1.330 cc e gli abbina un motore elettrico da 75 kW, che insieme sviluppano la potenza complessiva di 160 kW (218 CV). Notevole la coppia massima di 450 Nm, che fa scattare la vettura da 0 a 100 in soli 6,6 secondi! Lʼefficienza si deve anche al nuovo cambio a doppia frizione a 8 rapporti, che integra la frizione. Inoltre, per la prima volta in casa Mercedes, il motore a combustione interna è avviato esclusivamente dal motore elettrico.

Le batterie il gruppo tedesco se le fa in casa. A fornirle è Deutsche Accumotive, società affiliata di Daimler al 100%. La versatilità della Classe A 250 e si vede anche dalla doppia opzione di ricarica delle batterie a ioni di litio: a corrente alternata (CA) fino a 7,4 kW basta 1 ora e 45 minuti per ottenere il 100%, con ricarica in corrente continua (CC) da 24 kW in meno di mezzora si ottiene lʼ80% della piena capacità. A tutto ciò vanno aggiunti i consumi medi quasi irrisori: 1,5 litri per 100 km, con emissioni di CO2 tra 33 e 34 g/km. Il prezzo di Mercedes A 250 e parte da 44.037 euro.

