La forza di EQ Power per Mercedes Classe A 250 e

Con la ricarica plug-in, le batterie agli ioni di litio che alimentano il motore elettrico (le nuove batterie fornite da Deutsche Accumotive) abbassano i consumi e le emissioni del contestuale motore termico. Nel caso della Classe A 250 e il 4 cilindri da 1.330 cc benzina, che insieme allʼunità elettrica del sistema EQ Power arriva a erogare una potenza di 218 CV, per una coppia complessiva di 450 Nm. Grazie allʼEQ Power, i modelli Mercedes diventano efficienti ma anche performanti, la nuova A 250 e accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, raggiungendo la velocità massima di 235 orari.

Un bel bolide moderno che, però, abbassa i consumi medi a un litro e mezzo circa per fare 100 km, con emissioni di CO2 attorno ai 33/34 grammi al chilometro! Quanto basta per ottenere gli ecobonus previsti oggi dalle leggi nazionali e regionali. Le auto ibride plug-in come la Mercedes Classe A 250 e sono dunque orientate a un target informato, pronto ad accogliere le nuove frontiere della mobilità. Il motore elettrico, peraltro, assicura unʼautonomia di circa 70-75 km a emissioni zero, un buon livello dʼimpiego cittadino senza sprecare una goccia di benzina. Con il solo motore elettrico la velocità è limitata a 140 km/h, ma siamo sempre sopra la soglia dʼeccellenza.

Tante le innovazioni di questo modello. Per la prima volta in casa Mercedes, il motore a combustione interna è avviato esclusivamente dal motore elettrico, perché manca il motorino di avviamento da 12 volt separato (starter). Il cambio è a doppia frizione 8F-DCT, molto fluido e in grado di assecondare le prestazioni del motore elettrico. Se collegati al Wallbox da 7,4 kW in corrente alternata (CA), serve 1 ora e 45 minuti per passare dal 10 al 100% di batteria carica; la ricarica in corrente continua (CC) richiede invece 25 minuti per portare il livello di carica dal 10 allʼ80%. Mercedes Classe A 250 e costa da 42.397 euro, la Sedan da 42.927 euro.