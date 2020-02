Mercedes CLA Shooting Brake, che classe!

In casa Mercedes lo stile delle berline/coupé e delle wagon/coupé è ormai un marchio di fabbrica consolidato. Da un decennio a Stoccarda si sfornano modelli bellissimi, come la CLS e ora la CLA, prima berlina e adesso Shooting Brake, unʼauto originale ma giusta sia per lʼuso familiare che business. Elegante, versatile, polivalente, che colpisce per lʼaspetto emozionale col suo assetto ribassato e per le prestazioni che è in grado di supportare: esistono infatti anche versioni AMG da oltre 400 CV. Infine è anche accessibile, cosa che non guasta considerando il pregio delle vetture della Stella.

Insomma la Mercedes CLA Shooting Brake non è la “solita” station wagon. Gli interni comunque offrono la stessa spaziosità e abitabilità delle grandi familiari tedesche, arricchite di quella tecnologia raffinata che hanno tutte le nuove Mercedes, come lʼinterfaccia MBUX che dialoga con il guidatore e tutte le funzioni della nuova app “Mercedes Me”. Abbondante la scelta di allestimenti, i 4 Executive, Business, Sport e Premium, più tanti pacchetti a richiesta e personalizzabili.

Varie le motorizzazioni, ma quella di punta è la 4 cilindri 2.0 benzina della CLA 250 con 225 CV di potenza, cui è abbinato il cambio a doppia frizione 7G-DCT. Un modello molto efficiente, a iniezione diretta e con di serie il filtro antiparticolato per motori a benzina, che abbassa i consumi medi attorno ai 6 litri per 100 km. Al top di gamma ci sono poi le versioni 4Matic a trazione integrale e a giugno arriverà la variante ibrida. Prezzi a partire da 34.000 euro.

Nello speciale motori anche la nuova Mercedes CLA Shooting Brake